Васкес о нападках на Винисиуса с трибун: «Он не должен оказываться в центре внимания из-за не связанного с футболом. Говорили ему, что это не должно влиять на него, но он не всегда слушал»

Лукас Васкес рассказал, как на Винисиуса влияли нападки со стороны болельщиков.

– Было ли сложно из-за разговоров вокруг Винисиуса?

– В дни выездных матчей было тяжело, потому что ты видел, что твой партнер по команде и друг не в порядке.

Ты хочешь, чтобы он был в лучшей форме. Он не должен оказываться в центре внимания из-за вещей, не связанных с футболом.

Мы говорили ему, что это не должно влиять на него, но он не всегда слушал, – сказал экс-защитник «Реала », ныне выступающий за «Байер ».

