  Гендиректор «Спартака»: «Мостовой вряд ли назовет меня «футбольным человеком». Я играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов»
19

Гендиректор «Спартака»: «Мостовой вряд ли назовет меня «футбольным человеком». Я играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов»

Новый гендиректор «Спартака» рассказал о своих связях с футболом.

– Расскажите, как давно вы интересуетесь футболом. Мы знаем, что вы принимаете участие в различных турнирах. С кем из бывших футболистов «Спартака» общаетесь?

– Футбол – важнейшая часть моей жизни. Начал заниматься в секции в шесть лет в районной ДЮСШ в Марьиной Роще. Во время учебы в университете постоянно играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов. Позднее выступал за различные любительские команды, с одной из них дошел до финала первенства Москвы среди КФК.

В последние двадцать лет регулярно играл в различных ветеранских турнирах. Мне посчастливилось выходить на поле с такими легендами, как Федор Черенков, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Илья Цымбаларь, Егор Титов, Валерий Кечинов. Конечно же, «футбольным человеком» Александр Мостовой вряд ли меня назовет, но в футбол мы с ним играли, – сказал Сергей Некрасов.

Источник: сайт «Спартака»
