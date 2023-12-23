Вероника Степанова: «Никогда не сомневалась, что большинство людей в Европе – с правильными убеждениями и оценками. Печально, что не они там у власти»

Вероника Степанова поделилась откликами иностранцев на ее пост о Путине.

Ранее лыжница заявила, что гордится президентством : «Он – победитель и ведет страну по верному курсу. Я горжусь тем, что у России такой президент».

«Некоторые отклики «из недружественных стран» на мое фото под календарем с портретом Президента Путина. Выбрала самые яркие.

Никогда не сомневалась, что большинство людей в Европе – с правильными убеждениями и оценками. Печально, что не они там у власти сейчас, но все течет, все изменяется...» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022.