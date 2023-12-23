Вероника Степанова: «Никогда не сомневалась, что большинство людей в Европе – с правильными убеждениями и оценками. Печально, что не они там у власти»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин чемпионат России Политика Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова поделилась откликами иностранцев на ее пост о Путине.

Ранее лыжница заявила, что гордится президентством Владимира Путина: «Он – победитель и ведет страну по верному курсу. Я горжусь тем, что у России такой президент». 

«Некоторые отклики «из недружественных стран» на мое фото под календарем с портретом Президента Путина. Выбрала самые яркие.

Никогда не сомневалась, что большинство людей в Европе – с правильными убеждениями и оценками. Печально, что не они там у власти сейчас, но все течет, все изменяется...» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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14 комментариев
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Это больше к России относится
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Ответ Sashi
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первый коммент в треде такой....."ко-ко-ко, ЛИБЕРДА" :D
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перспективная ветка. поставлю пиво в холодильник и пипкорн. ща спецы с обеих сторон проснутся узнаю все о новой мировой политике.
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В фильме «Гараж» был такой персонаж который всегда был на стороне правления. Такие люди как Степанова это вот они и есть. Они поддержат любые дикости которое правление (правительство) вытворяет. Но что самое для них неприятное так это то что, в глубине души они это не одобряют. Возможно если бы не провластный любовничек Степановой, то она бы не писала всю эту кринжатину
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Не забудь парадку, вас будут встречать хлебом-солью
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Она же с ольгинскими переписывается))
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Более печально, что тоже самое у тебя в отечестве, Вика.
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Ответ Sashi
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А ты зритель Вестей Недели?
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