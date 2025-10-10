Иглесиас о поддержке пропалестинских протестов на «Вуэльте»: «Случись это в футболе, я бы сказал то же самое. Пускай кто-то с палестинским флагом встанет у ворот в момент моего удара, если это поможет»

  • Спортс
Борха Иглесиас объяснил свои слова о пропалестинских протестах на «Вуэльте».

Ранее из-за протестов был прерван 5-й этап веломногодневки, а на 11-м было решено не выявлять победителя из-за выхода активистов в финишную зону. На 15-м этапе активист спровоцировал завал в пелотоне.

Тогда нападающий «Сельты» заявил: «Что меня удивляет, так это то, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду. Я не совсем понимаю это». После этого футболиста критиковали за то, что он высказывается о велоспорте. 

«Если бы это случилось в футболе, я бы сказал то же самое. И если бы это происходило в баскетболе, я бы сказал то же самое. Я говорю не о велоспорте, я говорю о том, что происходит.

Если кто-то встанет перед воротами с палестинским флагом и это поможет [в ситуации с конфликтом], то пожалуйста, пусть сделают то же самое, когда я буду бить по воротам.

Конечно, я не хочу, чтобы кто-то стоял перед велосипедистом и он упал. Я просто сказал: «Давайте что-то сделаем, чтобы решить эту проблему», – заявил Иглесиас.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Diario
