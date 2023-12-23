Дурасов о требованиях запретить «Слово пацана»: «В плане романтизации худшими являются «Бригада» и «Брат». Отменяем?»

Теги Матч ТВ Сериалы Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Слово пацана Медиафутбол

Сергей Дурасов не считает, что «Слово пацана» романтизирует уличную эстетику.

«Сериал сильный. Он относительно точный – я своими глазами видел процентов 80 того, что показано.

Когда сериал стал популярным, многие начали возмущаться – произведение романтизирует те времена и порядки, и поэтому дети подражают им. Полный бред. Дети всегда играют в то, что популярно, – в мушкетеров, покемонов и бригаду. Но я никогда не слышал, чтобы после просмотра художественного произведения человек пошел убивать. А если хронологически эти события все-таки совпали, то очевидно, что у человека и раньше были проблемы.

Катализатором может стать что угодно, но не кино. И точно не то кино, в котором грешник платит самую высокую цену за деяния.

Требования отменить этот сериал от тех, кто посмотрел лишь пару первых серий, не имеют веса. Это как на пятой минуте выключить финал ЧМ, потому что там счет 0:0.

В плане романтизации худшим сериалом является «Бригада», а худшим фильмом – «Брат». Это криминальные произведения, где злодей победил. Отменяем? Я уверен, что воспитывать должны не сериалы, а родители. И если родитель не способен воспитать своего ребенка, то нечего было заводить детей», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань

Материалы по теме

104 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ alexmixer9
Ну в первом брате только недалёкие могут увидеть романтизацию, про бригаду согласен, ещё хуже слова чушпана в этом плане
Романтизирует тот, кто хочет этого. Конец везде печальный. В целом, можете тогда и Клан Сопрано с Крестным отцом отменить.
+28
-3
+25
Ответ Михон Мясной
А Данила Богров, оказывается, бандитом был? Надо же, какие открытия, спустя 25 лет, после выхода фильма))
Да, был
+23
-1
+22
Ответ T622222
Он просто ничего не понял особенно творчество Балабанова и иногда лучше молчать можно сойти за умного….
Ну, "Брат" из-за безумной харизмы Бодрова-младшего тянет на романтизацию бандитизма, имхо. Не знаю, хотел ли этого Балабанов.
+22
-2
+20
В чем романтизация в Слове пацана?) Там конец как раз предельно поучительный, да и само это пацанское братство, как оказалось, ничего по факту не стоит
+21
-6
+15
В точку про Брата. Балабанов в 1ой части хотел донести до масс совершенно другое, нежели его восприняло большинство. А во 2ой части он уже пошел на поводу у большинства, к сожалению.
+15
-6
+9
Сейчас в эпоху интернета вся эта бодяга вряд ли оживёт. Раньше делать нечего было, вот и фигнёй страдали.
+9
0
+9
Ответ Shuller18
В чем романтизация в Слове пацана?) Там конец как раз предельно поучительный, да и само это пацанское братство, как оказалось, ничего по факту не стоит
недавно писал такой же коммент. мне ответили, что дети воспринимают все по-другому. как можно воспринять, что для всех по итогу ничего хорошего, я не понимаю
+10
-3
+7
Сергей Дурасов 31 год. Я сериал не видел, но вроде там про время конца 80-х, начала 90-х.
+8
-2
+6
Где там в бригаде злодей победил? Весь бизнес утерян, все друзья у Белого мертвы, мать умерла от инфаркта, ему пришлось отказаться от семьи из-за слишком высокого риска. И в конце на титрах звучит звук выстрела. Короче, тотальная безнадега
+5
0
+5
Полагаю, все эти попытки цензурировать или запретить сериал привели к тому, что последнюю серию пересняли и, в общем-то, испортили. Например, убрали эпизод о подпольной деятельности комсомола, из которого вышла нынешняя правящая "элита", добавили мелкую гадость про Горбачева и восхваление Андропова, сами действия героев утратили логичность, чтоб зритель так и захотел сказать "не верю".
+4
0
+4
В Брате «злодей» воюет со злодеями. Да и злодей он там лишь по тому, что присваивает себе полномочия суда, чего согласно закону делать нельзя.

И воюет с теми, кто убивает мирных граждан, торгует детским порно, бьет свою женщину и тд. Данила не обижает случайных прохожих, не унижает слабых и тд.

А именно такие сцены мы в видим в «Слове пацана». Разница то есть.

И, конечно, кино может подтолкнуть к насилию, а то и к убийству. Люди часто выбирают себе героев из фильмов. И это не обязательно герои положительные.
+6
-2
+4
Ответ Михон Мясной
Так, а надо было за сколько? За 3000 баксов? Или за 4000? Какие минусы в том, что Данила избавил общество от криминального авторитета, пусть и незаконным методом? Знаменитый маршал Жуков, будучи командующим Одесским военным округом, приказал расстреливать бандитов на месте преступления без суда и следствия. Он - тоже у тебя бандит?
Фига ты приплел, моё почтение. Разница в том, что Жуков не брал за это деньги, и в том, что он был представителем государства. А монополия на насилие должна быть только у государства, а не у ветерана войны с птср, пусть и очень харизматичного.
+6
-2
+4
Ответ Михон Мясной
В какой группировке состоял и какие цели преследовал? Надеюсь, эти вопросы не окажутся слишком сложны для вас
Он согласился убить криминального авторитета за 2000 баксов, и это только первая треть фильма. Дальше его подвиги перечислять, или достаточно?
+5
-2
+3
Ответ atomio
В точку про Брата. Балабанов в 1ой части хотел донести до масс совершенно другое, нежели его восприняло большинство. А во 2ой части он уже пошел на поводу у большинства, к сожалению.
"Злодей победил". Стоп, а разве Круглый в Брате не злодеем был?
+3
0
+3
Бригада, Брат, Слово пацана, это всё про разное. Не надо всё в общую кучу сваливать.
+3
0
+3
Ответ Хитон
В Бригаде хотя бы все герои заканчивают плохо, в отличие от Брата, где гг просто ходит и безнаказанно стреляет людей, опираясь на свое внутреннее ощущение справедливости. Но является ли смерть гг в Бригаде триггером для появления мысли «быть бандитом плохо»? Сомневаюсь. При этом оба произведения хорошие, их интересно смотреть.
Не людей, а преступников и негодяев брат стреляет. Так-то он даже трюкачей-безбилетников не застрелил, хотя мог.
+3
0
+3
Аж жирным выделена новость! Воистину - важнейшая точка зрения
+3
0
+3
Ну в первом брате только недалёкие могут увидеть романтизацию, про бригаду согласен, ещё хуже слова чушпана в этом плане
+8
-5
+3
Стоит отметить, што этот сериал может повлиять только на совсем неокрепшие умы уже подзревшей под это малолетней шпаны. Сериал ничем не выделяется, не цепляет, просто истории про малолетних беспредельщиков. Даже имена персонажей не запомнились, все одноразовые.
+4
-2
+2
В Бригаде хотя бы все герои заканчивают плохо, в отличие от Брата, где гг просто ходит и безнаказанно стреляет людей, опираясь на свое внутреннее ощущение справедливости. Но является ли смерть гг в Бригаде триггером для появления мысли «быть бандитом плохо»? Сомневаюсь. При этом оба произведения хорошие, их интересно смотреть.
+4
-2
+2
Ответ Красная стрела
Бандит, он наверное, имеет в виду член банды. Бандит - это преступник, но не всякий преступник бандит. Преступник может быть и киллер, наёмник, просто убийца. Но бандит, это член группировки.
ну если он докопался до этого - ок, пусть будет преступник
+4
-2
+2
Ответ Матвей Суицидин
у сериала оценка 9 на кинопоиске, то есть по мнению абсолютного большинства зрителей - это шедевр. вот из этого надо исходить, а не выдавать свое личное мнение за общественное
Посмотрим на оценку через время, когда скрутят накрутки, флёр новинки пройдёт, а сериал дойдёт до "нефанатов". Снижение оценки неизбежно всегда для каждого тайтла. Без исключений.
А уж если совсем буквоедством заниматься, то по твоей логике "оценка - это всё" по этому жанру этот сериал лучше Бандитского Петербурга и Ликвидации. No comments.
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Бандит, он наверное, имеет в виду член банды. Бандит - это преступник, но не всякий преступник бандит. Преступник может быть и киллер, наёмник, просто убийца. Но бандит, это член группировки.
С точки зрения УК, бандитизм – в составе устойчивой вооружённой группы двух и более человек. См. комментарии.

Таки да, по факту Данила убил семерых, плюс одного ранил тяжело и одного легко. Уехал в Москву с приличной даже сейчас суммой зелени. Бандит, без вопросов.
+2
0
+2
Ответ Hong Kil
Сергей Дурасов 31 год. Я сериал не видел, но вроде там про время конца 80-х, начала 90-х.
Ничего, поживет подольше - увидет побольше.
+2
0
+2
Что то, что это.. Великого Эскобара тут цитировать остается)
+5
-4
+1
Ответ Красная стрела
Но в конце побеждают блатные. Которые были, есть и будут. Их выкинули, как собак. Но пацаны сломали шеи, а они вернулись, что бы править 🤷🏿‍♂️
Это комсомольцы что ли?) Тут скорее другая мафия показана, причём которая не фигней страдает, а реальными вещами занимается с миллионными оборотами.
+2
-1
+1
Ответ Shuller18
В чем романтизация в Слове пацана?) Там конец как раз предельно поучительный, да и само это пацанское братство, как оказалось, ничего по факту не стоит
простой пример: чисто по сводка в своём районе Питера количество преступлений подростками неожиданно выросло почти в 27 раз. проверил другой район не мурино а район ветеранов в питере- почти в 12 раз. и это не сезонное. подростки не понимают концовку в пол часа или час когда 5-8 часов тебе говорят о кайфе такой жизни. можете думать что угодно что сериал на влияет и брат и бригада такие же но факты на лицп и это питер. а сам сериал норм для 1 просмотра. но к сожалению как с бригадой так и с этим сериалом - большинство молодёжи которое дерзит в школах ничего не понимает и они данный проект как призыв рассматривают... это правда жизни. уверен если чекнуть другие крупные города то ситуация будет такой же. вот как объяснить?
+1
0
+1
Похвалил бы данное человека за такое мнение, если бы это не было попыткой опять залить аудиторию в ветку медиакала.
+2
-1
+1
Ответ Ромарио
А старший брат киллер в его понимании пострадавший от несправедливости?-)))
Ну он его пожалел, брат все же. Хотя стоило тоже пристрелить.
+1
0
+1
Интересно, как люди требующие запретить сериал, объясняют, что сами эти банды в свое время смотрели и росли исключительно на идеологически верном и отцензурированном советском кино? Может они все-таки по другим причинам возникают?

И начать запреты тогда логичнее с Крестного отца, Лица со шрамом и других голливудских лент. По степени романтизации это несравнимо ни со Словом пацана ни с Бригадой ни с Братом.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий