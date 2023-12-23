Шнякин признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ. Слуцкий и Гутцайт получили приз «Лучший репортаж» за работу на матче «Реал» – «Барса»
Дмитрий Шнякин стал лучшим спортивным комментатором 2023 года.
Сегодня проходит церемония вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которую организуют Российская ассоциация спортивных журналистов (РАСК) и Олимпийский комитет России.
Шнякин получил приз в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». Кроме комментатора «Матч ТВ», на премию претендовали Константин Генич и Роман Трушечкин.
Тренер Леонид Слуцкий и комментатор Роман Гутцайт получили премию в номинации «Лучший репортаж» за работу на матче Ла Лиги «Реал» – «Барселона» (2:1) 28 октября в эфире Okko. Также на награду претендовали Дмитрий Губерниев и Виталий Мазаев.
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Вот кто действительно заслужил награду, а не этот шнякин.
Топ Шнякин или нет, это вкусовщина, но список лучших комментаторов, где нет Минина и кто-то ещё был, кто в этом году хорошо вырос...Это странно
Шняга - она и Африке шняга.