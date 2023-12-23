Шнякин признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ. Слуцкий и Гутцайт получили приз «Лучший репортаж» за работу на матче «Реал» – «Барса»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Ла Лига телевидение ОКР Константин Генич Роман Трушечкин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Роман Гутцайт Футбол

Дмитрий Шнякин стал лучшим спортивным комментатором 2023 года.

Сегодня проходит церемония вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которую организуют Российская ассоциация спортивных журналистов (РАСК) и Олимпийский комитет России.

Шнякин получил приз в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». Кроме комментатора «Матч ТВ», на премию претендовали Константин Генич и Роман Трушечкин.

Тренер Леонид Слуцкий и комментатор Роман Гутцайт получили премию в номинации «Лучший репортаж» за работу на матче Ла Лиги «Реал» – «Барселона» (2:1) 28 октября в эфире Okko. Также на награду претендовали Дмитрий Губерниев и Виталий Мазаев.

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63 комментария
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Даже комментаторы пиратских стримов в вк лучше Шнякина
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-2
+85
Ответ GibsonFlyingV
Даже комментаторы пиратских стримов в вк лучше Шнякина
Которые тупо зачитывают донаты)
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-1
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мир сошел с ума
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+50
Даже награждение Черданцева было более оправданным.
+30
-4
+26
Удивляет, что больше внимания уделяется комментаторам матч тв при том, что на том же Окко есть молодые, которые гораздо лучше работают и готовятся к матчам. Тот же Артём Борисов видно с огромным энтузиазмом подходит к работе и хорошо разбирает эпизоды. Я хоть Ла Лигу не сильно люблю, но хороший комментатор добавляете желания вникать в суть матча и смотреть до конца. Денис Алхазов очень достойно работает. Понятное дело, что на матч ТВ огромное преимущество в виде ЛЧ, где у комментаторов получается зацепить намного большую аудиторию. Шнякин конечно не так плох, как про него здесь говорят, но иной раз несёт какой-то бред и к матчам слабо подготавливается
+22
-2
+20
Лучший спортивный комментатор курильщика
+18
0
+18
Шнякин, Генич и Трушечкин из них троих даже выбрать сложно. Трушечкин тоже плох последние годы, полная стагнация 🤷‍♂️
+11
0
+11
Ответ GibsonFlyingV
Даже комментаторы пиратских стримов в вк лучше Шнякина
Да в ВК вполне адекватные ребята работают, особенно мне нравятся комментаторы НХЛ!
+9
0
+9
Мой батя перед телеком лучше всех комментирует. Максимально беспристрастная оценка эпизодов, а также личностных и игровых характеристик игроков, объективная оценка работы арбитров, разбор тренерских решений, истории про корешей с буровой на случай абсолютно любого игрового эпизода, и все это комбинированием 15-20 одних и тех же слов. Ну и конечно же сладкие, а со временем и пенные сувениры для зрителей.
Вот кто действительно заслужил награду, а не этот шнякин.
+9
0
+9
Может это стёб?))) там случайно не было интернет голосования, где за него в качестве прикола проголосовали в формате флэш-моба?
+7
0
+7
Это кара нам всем за хейт Лидогостера и Твалтвадзе
+7
0
+7
Успокойтесь, они просто договорились, чтобы давать приз по очереди!
+7
0
+7
Ответ Мяснойбой
мир сошел с ума
Если только по Шнякину.
+6
-1
+5
Репортаж Слуцкого с Гутцайтом действительно был топ, во многом благодаря разбору Слуцкого, интересно слушать.

Топ Шнякин или нет, это вкусовщина, но список лучших комментаторов, где нет Минина и кто-то ещё был, кто в этом году хорошо вырос...Это странно
+4
0
+4
Какие СМИ такой и выбор.
Шняга - она и Африке шняга.
+3
0
+3
Ответ Isshin88
Может это стёб?))) там случайно не было интернет голосования, где за него в качестве прикола проголосовали в формате флэш-моба?
ты посмотри список претендентов, выбор приблизительно как между чумой, сифилисом и холерой
+3
0
+3
Кроме комментатора «Матч ТВ», на премию претендовали... еще два комментатора «Матч ТВ».))
+3
0
+3
шняк-шняк и в дамки!
+3
0
+3
Ответ Мяснойбой
мир сошел с ума
Мир не мир, но то, что в определённой части мира действует отрицательный отбор это есть
+2
0
+2
Мож он просто украл приз?
+2
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+2
Ответ Сергей Кондратьев
Ну я тут поспорил бы, подготовка Шнякина к матчам чуть ли не лучшая на Матче. И у него в тг выкладывает свои конспекты и я их сам видел...Там куча всяких фактов интересных, историй, истории, мнений либо тех, кто более пристально следит за командой, либо тех, кто следит за чемпионатом и т.п.
видели мы эти подготовки про букмекерские котировки)
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Шнякин обосрется от радости.
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Организаторы просто побоялись, что опять устроит истерику, как после "ТЭФИ".
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Ахахахахах
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Ухахахах
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Лучший на матче это Кытманов ;) Еще с радио спорт его помню
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Ответ Сергей Орлов
Шнякин обосрется от радости.
Новость на спортсе по этому поводу появится сразу
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Какие комментаторы такой и канал
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Орлов так-то заслужил. За волейбол. Не знает отличия эйса от пайпа. Постоянно говорит про замены либеро. Про расстановку вообще ничего не понимает
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Ахаха, это прикол???
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