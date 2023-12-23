Дмитрий Шнякин стал лучшим спортивным комментатором 2023 года.

Сегодня проходит церемония вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которую организуют Российская ассоциация спортивных журналистов (РАСК) и Олимпийский комитет России.

получил приз в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». Кроме комментатора « », на премию претендовали и .

Тренер Леонид Слуцкий и комментатор Роман Гутцайт получили премию в номинации «Лучший репортаж» за работу на матче «Реал» – «Барселона» (2:1) 28 октября в эфире Okko. Также на награду претендовали Дмитрий Губерниев и Виталий Мазаев.

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