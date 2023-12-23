«Ман Сити» – чемпион мира, новый спортивный директор «Спартака», Семененко выиграл ЧР по фигурному катанию, Суарес перешел в «Интер Майами» Месси и другие новости

1. «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе» в финале – 4:0. «Горожане» стали 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год. Пеп Гвардиола выиграл 37 трофеев как тренер и стал рекордсменом по победам на КЧМ. «Аль-Ахли» занял третье место на турнире.

2. «Спартак» назначил спортивным директором Томаша Амарала, бывшего ведущим скаутом «Бенфики». от сотрудничества с экс-директором «Зенита» Хавьером Рибальтой отказались, так как хотели спортдиректора «с умением быть ремесленником».

3. Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Петросян – 2-я, Муравьева с тройным акселем – 3-я. У мужчин чемпионат выиграл Семененко, Дикиджи – 2-й, Гуменник – 3-й.

В танцах на льду победили Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и.

4. НХЛ. «Детройт» и «Филадельфия» устроили перестрелку (7:6 Б), гости по ходу дела отыгрались с 1:5, Замула сделал 2 передачи. «Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону» (3:4), пропустив 4 шайбы в третьем периоде. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Филадельфия» обыграла «Торонто» и другие результаты.

6. «Интер Майами» Месси объявил о переходе Луиса Суареса. Теперь в клубе МЛС играют 4 бывших игрока «Барселоны»: Месси, Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

7. КХЛ. «Спартак» обыграл минское «Динамо», «Салават» проиграл «Адмиралу», «Металлург» победил «Амур».

8. «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на 2-3 года, начиная с сезона-2024/25, за нарушения ФФП. Отчеты клуба «в беспорядке», сообщает Welt am Sonntag.

9. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилдом» в единственном матче дня в АПЛ – 1:1.

10. «Зенит» сыграет на Кубке равноправия против «Сантоса», «Шанхай Шеньхуа» и «Аль-Духайля» в феврале.

11. «Милан» вырвал ничью у «Cалернитаны» с последнего места благодаря голу Йовича на 90-й – 2:2. Остальные результаты дня в Серии А можно найти здесь.

12. Суд Европейского союза запретил наказывать спортсменов за участие в турнирах, не санкционированных Международным союзом конькобежцев (ISU).

13. Роналду забил с пенальти и сделал ассист в матче с «Аль-Иттифаком». Форвард «Аль-Насра» – лидер лиги Саудовской Аравии по «гол+пас» (17+9). Кроме того, у Криштиану 51 гол в 2023 году. Больше лишь у Кейна и Мбаппе – 52, у Холанда – 50.

14. Холанд признан лучшим игроком 2023-го по версии The Guardian. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Месси – 10-й.

15. Украинской «Оболони» пришла групповая повестка в армию на 25 человек.

16. «Манчестер Юнайтед» после отравления гостей сырой курицей получил 1 балл из 5 за гигиену питания от Агентства по пищевым стандартам.

17. Неймар подал в суд на инфлюэнсера-трансгендера, заявлявшую о сексе игрока с ней и серфингистом.

Цитаты дня.

Вячеслав Фетисов: «Невозможно быть успешным, не будучи патриотом. Интернет серьезно повлиял на детей. Политики упустили момент, когда надо было контролировать»

Экс-хавбек «Динамо» Гришин о повестке в сентябре 2022-го: «Больше ко мне не приходили. Нас, обычных граждан, это все пока не касается, есть обученные люди»

Гендиректор Суперлиги: «Собираемся предложить лучший футбол в мире, всегда бесплатно. Мы способны получать более 3 млрд евро в год от рекламы. Саудовских денег нет»

Олег Матыцин: «Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что ЧМ не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол»

Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»

Татьяна Навка: «Если бы на месте Баха был Путин, он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь»

Павлюченко о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Хэллоуин вроде бы прошел 🤦‍♂️»

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