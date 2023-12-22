Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Интер» и «Ювентус» проведут свои матчи завтра
«Милан» сыграет с «Салернитаной» в гостях в 17-м туре Серии А.
В субботу «Ювентус» проведет гостевой матч с «Фрозиноне», «Болонья» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, «Интер» будет противостоять «Лечче», а завершится тур матчем «Рома» – «Наполи».
17-й тур
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Ареки»
- Дата проведения
- 23 декабря, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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