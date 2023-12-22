Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Интер» и «Ювентус» проведут свои матчи завтра

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Верона Салернитана Фрозиноне Монца Сассуоло Футбол

«Милан» сыграет с «Салернитаной» в гостях в 17-м туре Серии А.

 В субботу «Ювентус» проведет гостевой матч с «Фрозиноне», «Болонья» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, «Интер» будет противостоять «Лечче», а завершится тур матчем «Рома» – «Наполи». 

Чемпионат Италии

17-й тур

Эмполи – Лацио
Дата проведения
22 декабря, 20.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Дженоа
Дата проведения
22 декабря, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Фиорентина
Дата проведения
22 декабря, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Милан
Дата проведения
22 декабря, 22.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Ювентус
Дата проведения
23 декабря, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Удинезе
Дата проведения
23 декабря, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Аталанта
Дата проведения
23 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Лечче
Дата проведения
23 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Кальяри
Дата проведения
23 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Наполи
Дата проведения
23 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прикольный формат. Очень интересно и удобно. Спасибо
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий