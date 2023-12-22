Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Интер» и «Ювентус» проведут свои матчи завтра

«Милан» сыграет с «Салернитаной» в гостях в 17-м туре Серии А.

В субботу « » проведет гостевой матч с « », « » примет «Аталанту» Алексея Миранчука, « » будет противостоять «Лечче», а завершится тур матчем « » – «Наполи».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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