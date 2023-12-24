«Детройт» потерпел 26-е поражение подряд и повторил антирекорд НБА
«Пистонс» повторили антирекорд НБА по поражениям.
«Детройт» в субботу проиграл «Бруклину» со счетом 126:115 и уступил в 26-й раз подряд – повторение самой продолжительной серии поражений в одном сезоне в истории НБА.
«Пистонс» присоединились к «Кливленду» (2010/11) и «Филадельфии» (2013/14). Они показывают результат 2-27 в своем первом сезоне под руководством Монти Уильямса.
Во вторник команды снова встретятся в Детройте, где «Пистонс» могут приблизиться к самой продолжительной серии поражений в истории НБА. С конца сезона-2014/15 до начала регулярки-2015/16 «76-е» проиграли 28 матчей подряд.
Общее ощущение какой-то тренировки.
Из-за плей-ин, мне кажется, многие команды расслабились, ибо если не получится на классе залезть в плей-офф, то можно пролезть и с 10 места.
Этим больше подходит чем "Родману, Ламбиру, Томасу .."