«Детройт» потерпел 26-е поражение подряд и повторил антирекорд НБА

«Пистонс» повторили антирекорд НБА по поражениям.

«Детройт» в субботу проиграл «Бруклину» со счетом 126:115 и уступил в 26-й раз подряд – повторение самой продолжительной серии поражений в одном сезоне в истории НБА.

«Пистонс» присоединились к « » (2010/11) и «Филадельфии» (2013/14). Они показывают результат 2-27 в своем первом сезоне под руководством Монти Уильямса.

Во вторник команды снова встретятся в , где «Пистонс» могут приблизиться к самой продолжительной серии поражений в истории . С конца сезона-2014/15 до начала регулярки-2015/16 «76-е» проиграли 28 матчей подряд.