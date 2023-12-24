«Детройт» потерпел 26-е поражение подряд и повторил антирекорд НБА

Теги Кливленд Детройт Бруклин Филадельфия НБА Баскетбол

«Пистонс» повторили антирекорд НБА по поражениям.

«Детройт» в субботу проиграл «Бруклину» со счетом 126:115 и уступил в 26-й раз подряд – повторение самой продолжительной серии поражений в одном сезоне в истории НБА.

«Пистонс» присоединились к «Кливленду» (2010/11) и «Филадельфии» (2013/14). Они показывают результат 2-27 в своем первом сезоне под руководством Монти Уильямса.

Во вторник команды снова встретятся в Детройте, где «Пистонс» могут приблизиться к самой продолжительной серии поражений в истории НБА. С конца сезона-2014/15 до начала регулярки-2015/16 «76-е» проиграли 28 матчей подряд.

10 комментариев
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Видимо, всё-таки вылетят в первую лигу(
+17
-2
+15
Не отступать! Не сдаваться!! Рекорд должен пасть!!!
+8
-1
+7
Вляпались в историю можно сказать. До абсолютного рекорда одна игра
+5
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+5
Ответ Beloded2007
Видимо, всё-таки вылетят в первую лигу(
Пора пройти очищение пердивом.
+4
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+4
Верим,Монти 🦾
+1
0
+1
Абсолютно ужасная регулярка в этом году.
Общее ощущение какой-то тренировки.
Из-за плей-ин, мне кажется, многие команды расслабились, ибо если не получится на классе залезть в плей-офф, то можно пролезть и с 10 места.
+2
-1
+1
Не ту команду Детройта назвали "Плохими парнями")))
Этим больше подходит чем "Родману, Ламбиру, Томасу .."
+1
0
+1
да с такой игрой они застолбят рекорд на долгие десятилетия
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Ответ Ola BP
Абсолютно ужасная регулярка в этом году. Общее ощущение какой-то тренировки. Из-за плей-ин, мне кажется, многие команды расслабились, ибо если не получится на классе залезть в плей-офф, то можно пролезть и с 10 места.
Да, по моим ощущениям, с середины декабря и до конца марта регулярка становится вообще несмотрибельной. Почему в этот период не запихнуть турнир внутри сезона, я не понимаю от слова совсем.
+1
-1
0
Ответ Ola BP
Абсолютно ужасная регулярка в этом году. Общее ощущение какой-то тренировки. Из-за плей-ин, мне кажется, многие команды расслабились, ибо если не получится на классе залезть в плей-офф, то можно пролезть и с 10 места.
по-хорошему регулярку бы сократить матчей на 30, было бы идеально. 82 игры в сегодняшних реалиях это через чур, отсюда и "тайм менеджмент" возникает
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