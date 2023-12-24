Дмитрий Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей и защитил пояс WBA в полутяжелом весе

На вечере бокса в Саудовской Аравии прошел бой в полутяжелом весе между и Линдоном Артуром.

Бивол победил Артура единогласным решением судей.

Для Бивола это шестая защита пояса WBA Super. Он идет на рекорде 22-0 (11 – нокаутом).

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Как Бивол стал лучшим российским боксером?