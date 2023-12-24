Дмитрий Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей и защитил пояс WBA в полутяжелом весе

Теги Дмитрий Бивол бокс Вечер бокса Эр-Рияд Линдон Артур Бокс/MMA/UFC

На вечере бокса в Саудовской Аравии прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.

Бивол победил Артура единогласным решением судей.

Для Бивола это шестая защита пояса WBA Super. Он идет на рекорде 22-0 (11 – нокаутом).

Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои

Как Бивол стал лучшим российским боксером?

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Односторонний бой
+7
0
+7
Очередной мастер-класс от Дмитрия 👌
+5
0
+5
если такие боксеры, как Линдон Артур, ходят с ремнями чемпиона мира...с боксом совсем все печально
+5
-2
+3
Канело против такого Бивола не выйдет даже если судья его родственником будет. Димон лучший
+4
-2
+2
Ответ Kanonir152
Деритесь с достойными соперниками, а это просто позор! Нахрен такой бокс
кто это достойный соперник-?(канело) что-ли))) а с другой Артуром он будет драться в 2024))
+2
0
+2
Боксёрская груша в зале и то большую опасность несёт(по лбу может отрекошетить), чем этот "артурчик" в бою. Жря только время потратил)
+2
-1
+1
Артур - кремень. Устоять в таком поединке в одну калитку до конца, дорогого стоит
+2
-1
+1
Первый бой Бивола, в котором я за него реально опасался. Особенно после удара правой ЛА по селезенке, Дмитрий реально почувствовал этот удар. Потом в 12--м раунде был повтор, даже комментаторы заметили, что Бивол прочувствовал этот удар. И вроде бы соперник был проходной, но...
+1
0
+1
Деритесь с достойными соперниками, а это просто позор! Нахрен такой бокс
+11
-10
+1
Ответ Kanonir152
Деритесь с достойными соперниками, а это просто позор! Нахрен такой бокс
Бро они дерутся за бабки, посмотри на кэфы.. вы ожидали что будет другой результат?
+2
-1
+1
Ответ xQcoW
Бивол - молдаво-кореец, который родился в Киргизии. Что за чел? По лицу похож на китайца.
в каком месте он похож на китайца?
0
0
0
Ответ vlad09
Первый бой Бивола, в котором я за него реально опасался. Особенно после удара правой ЛА по селезенке, Дмитрий реально почувствовал этот удар. Потом в 12--м раунде был повтор, даже комментаторы заметили, что Бивол прочувствовал этот удар. И вроде бы соперник был проходной, но...
На самом деле таких эпизодов, когда Дима низко опускал руки после попаданий в его корпус, было больше. Мне показалось -- раза четыре или пять. Это правда напрягало. Но соперник не развил ситуацию ни разу.
0
0
0
Ответ SPB Patriot
Бивол просто разорвал! Но Артуру только уважение! Он выстоял 12 раундов против машины!
Ничего он никому не разорвал . Это был очень плохой бой для Бивола .
0
0
0
хорошо поработал
0
0
0
После 10 раунда всегда болею, чтобы аутсайдер выстоял. Рад за негра.
По бою и говорить нечего, просто разный уровень
0
0
0
С Бенавидесом посмотрел бы его, а вот такое в одну калитку смотреть не очень интересно.
0
0
0
Бивол - молдаво-кореец, который родился в Киргизии. Что за чел? По лицу похож на китайца.
0
0
0
Переезд без шансов
0
0
0
Крепкий бритт попался.
Но от избиения его это не спасло.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий