Дмитрий Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей и защитил пояс WBA в полутяжелом весе
На вечере бокса в Саудовской Аравии прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.
Бивол победил Артура единогласным решением судей.
Для Бивола это шестая защита пояса WBA Super. Он идет на рекорде 22-0 (11 – нокаутом).
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По бою и говорить нечего, просто разный уровень
Но от избиения его это не спасло.