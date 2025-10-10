  • Спортс
  • Федерация футбола Литвы заявила, что команда белорусской диаспоры в Польше без разрешения пользуется «Погонью». Это герб Литвы и бывший герб Беларуси, используемый оппозицией
Федерация футбола Литвы заявила, что команда белорусской диаспоры в Польше без разрешения пользуется «Погонью». Это герб Литвы и бывший герб Беларуси, используемый оппозицией

Федерация футбола Литвы недовольна белорусской командой, использовавшей «Погонь».

Литовская футбольная федерация сообщила, что команда белорусской диаспоры, базирующаяся в Польше, использует символику сборной Литвы, в том числе «Погонь». Это герб Великого княжества Литовского, который используется Литвой как государственный в немного измененном виде и называется «Витис».

В 1991-1995 годах «Погонь» использовалась как герб Беларуси. В 1995-м герб Беларуси сменили в результате референдума. Сейчас «Погонь» иногда используется в Беларуси в качестве одного из символов оппозиции.

«В открытом доступе появились сообщения о команде белорусской диаспоры, базирующейся в Польше, которая использует символику сборной Литвы – «Витис» и другие атрибуты, связанные с литовской сборной.

Сообщаем, что данная символика была украдена и использована без согласия и ведома федерации», – говорится в сообщении Федерации футбола Литвы.

Отметим, что в феврале 70 общественных деятелей написали письмо президенту Литвы, министерству иностранных дел и членам Сейма, призвав их не позволять белорусской оппозиции использовать литовскую символику.

Источник: LRT
