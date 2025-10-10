  • Спортс
  • «Трансфер Жерсона себя не оправдал. Не совсем корректно показывать не лучшую игру и проситься уйти». Булыкин о бразильце «Зенита»
11

«Трансфер Жерсона себя не оправдал. Не совсем корректно показывать не лучшую игру и проситься уйти». Булыкин о бразильце «Зенита»

Дмитрий Булыкин заявил, что переход Жерсона в «Зенит» себя не оправдал.

Ранее появилась информация, что бразильский полузащитник несчастлив в петербургском клубе.

«Жерсон сожалеет о том, что перешел в «Зенит». Но когда за тебя заплачены такие деньги, ты должен себя показать, а потом уже проситься перейти в другую команду.

Не совсем корректно показывать свою не лучшую игру и проситься уйти. Хотя за все отвечают люди, которые его пригласили.

Я считаю, что трансфер Жерсона себя не оправдал. Но впереди есть зимняя пауза, где за два месяца можно подготовить любого футболиста.

Посмотрим, смогут ли в «Зените» это сделать. Но, как я понимаю, у Жерсона больше психологическая проблема, потому что он хотел перейти в другой клуб», – сказал Дмитрий Булыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
