«Трансфер Жерсона себя не оправдал. Не совсем корректно показывать не лучшую игру и проситься уйти». Булыкин о бразильце «Зенита»
Дмитрий Булыкин заявил, что переход Жерсона в «Зенит» себя не оправдал.
Ранее появилась информация, что бразильский полузащитник несчастлив в петербургском клубе.
«Жерсон сожалеет о том, что перешел в «Зенит». Но когда за тебя заплачены такие деньги, ты должен себя показать, а потом уже проситься перейти в другую команду.
Не совсем корректно показывать свою не лучшую игру и проситься уйти. Хотя за все отвечают люди, которые его пригласили.
Я считаю, что трансфер Жерсона себя не оправдал. Но впереди есть зимняя пауза, где за два месяца можно подготовить любого футболиста.
Посмотрим, смогут ли в «Зените» это сделать. Но, как я понимаю, у Жерсона больше психологическая проблема, потому что он хотел перейти в другой клуб», – сказал Дмитрий Булыкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
