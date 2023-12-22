Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алена Косторная Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

23 декабря на чемпионате России определится победитель в парном катании.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Алена Косторная – Георгий Куница

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82

7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47

9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74

10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

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18 комментариев
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У БК и МГ на ПП заявлен один и тот же контент.
Будет интересно))
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Алёнке с Георгием пожелаю сделать в ПП всё, что они умеют. Не думать об оценках и отборе куда-либо. Просто самим себе создать хорошее настроение перед Новым годом.
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Удачи всем. Завтра с новыми силами будем болеть и переживать. Пусть всё получится, что планируется.
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Пожелаю ЧЯ ухватить бронзу и закрепиться третьем номером нашей сборной. У них очень хорошая ПП.
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Удачи МиГам и чистого проката в ПП!
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Мишины, вперед, надо закрепить успех и показать окончательно БК кто тут первый в очереди
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У Димы Козловского завтра день рождения. Пусть сделает себе подарок))
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Пожелаю Алене и Гоше откататься чисто, а красиво они уже умеют
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Хабибуллины, родные, давайте откапывайтесь, еще можно за бронзу попробовать зацепиться, но надо катать без единой ошибки
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Всем удачи. МиГам удачи , чистой ПП.
ХК без нервов и ошибок откатать их шикарную ПП и войти в тройку.
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Ответ imaxim
Мишины, вперед, надо закрепить успех и показать окончательно БК кто тут первый в очереди
+++
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Ответ Людмила Павловская
Пожелаю Алене и Гоше откататься чисто, а красиво они уже умеют
Из области фантастики. Для всего нужно время.
+1
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Поболею за БК, надоели понты Галлямова
+3
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Не могу разорваться, очень люблю ЧЯ и ХК... Понятно, что скорее всего идёт борьба только за 3 место, но все в ваших руках! Ни на кого не смотрите, делайте просто свое дело и все буде отлично!
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Всем парникам успешного проката ПП и исполнить весь контент заявленный в программе. Удачи !
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Ответ imaxim
Мишины, вперед, надо закрепить успех и показать окончательно БК кто тут первый в очереди
сколько можно уже про эту очередь
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