Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница покажут произвольные программы

23 декабря на чемпионате России определится победитель в парном катании.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Алена Косторная – Георгий Куница

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82

7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47

9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74

10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛