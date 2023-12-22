Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница покажут произвольные программы
23 декабря на чемпионате России определится победитель в парном катании.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Пары
Произвольная программа
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Алена Косторная – Георгий Куница
3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Вторая разминка
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Третья разминка
7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82
7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77
8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47
9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74
10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛
Будет интересно))
ХК без нервов и ошибок откатать их шикарную ПП и войти в тройку.