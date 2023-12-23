Владислав Третьяк: «В России более 700 крытых катков. Через хоккей воспитываем патриотов страны»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ МХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк сообщил, что в России более 700 крытых катков.

Президент ФХР высказался о новом Ледовом дворце в Башкирии.

«На данный момент в России более 700 крытых катков. У молодежи становится все больше возможностей для вовлечения в спорт, в хоккей. Шаг за шагом движемся к стратегической цели – чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого человека.

Важно, что через хоккей мы воспитываем патриотов своей страны, людей, готовых работать сообща в едином направлении, добиваться успехов в составе команды.

Ледовый дворец стал прекрасным подарком для жителей Башкирии, надеемся, что на нем будут расти и тренироваться будущие чемпионы мира, победители Олимпиад, игроки высочайшего уровня», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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40 комментариев
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А в Канаде 3350! Где больше патриотов?
+29
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+29
Когда этот дундук уже успокоится со своими катками? Совсем отупел что ли в своём кресле? Это не плавание, где бассейны нужны, потому что там купил условно плавки, очки и шапочку (до уровня МС можно даже весьма простые взять, а не от именитых брендов по типу Arena и Speedo, не говоря уже о гидрокостюме) и поплыл. Даже бюджетная экипировка для занятия хоккеем выливается для родителей ребёнка в большие деньги, особенно для тех, кто живёт в регионах, а не в Петербурге и Москве. Толку от его количества катков, если они будут пустыми простаивать, выкачивая в конечном счёте деньги из бюджета города или региона, потому что спортивные сооружения, если это не какие-то частные лавочки, обычно на балансе государства, а именно на дирекциях по спортивным сооружениям? Много же шайб в его голову прилетало на тренировках, когда на воротах стоял, лучше бы пропускал их чаще, хоть крупица ума может осталась бы.
+28
0
+28
Катки это конечно здорово, но родителям действительно талантливых ребят, у которых просто нет денег на хоккей для сына я думаю все равно, открыт ли новый каток или нет

Это скорее на пользу любительским лигам 40 50+, когда есть большой выбор и можно играть не в 22 вечера, а в 19, и не платить оверпрайс из-за отсутствия альтернативы
+28
0
+28
Третьяк: катки, патриоты, Путин, катки, Родина, Путин, катки
+21
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+21
Да, сколько патриотов имеют при этом возможность оплачивать экипировку, тренировки, соревнования, третьяк конечно же не сказал. А цены на всё это просто п****ц.
+7
0
+7
Ответ Чёрный тюльпан
Когда этот дундук уже успокоится со своими катками? Совсем отупел что ли в своём кресле? Это не плавание, где бассейны нужны, потому что там купил условно плавки, очки и шапочку (до уровня МС можно даже весьма простые взять, а не от именитых брендов по типу Arena и Speedo, не говоря уже о гидрокостюме) и поплыл. Даже бюджетная экипировка для занятия хоккеем выливается для родителей ребёнка в большие деньги, особенно для тех, кто живёт в регионах, а не в Петербурге и Москве. Толку от его количества катков, если они будут пустыми простаивать, выкачивая в конечном счёте деньги из бюджета города или региона, потому что спортивные сооружения, если это не какие-то частные лавочки, обычно на балансе государства, а именно на дирекциях по спортивным сооружениям? Много же шайб в его голову прилетало на тренировках, когда на воротах стоял, лучше бы пропускал их чаще, хоть крупица ума может осталась бы.
Там скорее не в шайбах дело. Просто Владик с 17 лет в ЦСКА и сборной. Учиться времени не было. Сия элементарщина просто неподвластна его мозгу.
+6
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+6
У Петросяна был в свое время монолог про шпингалеты - вылитый Третьяк с катками.
+5
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+5
Комсомолец, коммунист, продавец канадских снегоходов, патриот. Вячеслав всегда ловил и схватывал на лету.
+4
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Скрепы , патриотизм , Путин.
Одно и тоже у каждого флюгера.
+5
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+3
Ответ Петя Клюквин
А в Канаде 3350! Где больше патриотов?
Получается в Канаде?)
+3
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+3
Ответ veibo
Это какая-то сферическая в вакууме семья. Где вы видели семьи, чтобы не хватало денег сыну на пару коньков и клюшку?
предлагаете ребенку без амуниции кататься?
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сколько из них вне Москвы и Мск.обл.?
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Товарищ полковник, в стране намного больше неотремонтированных поликлиник, в которые ходят намного больше людей, чем играют в хоккей. Не пробовали воспитывать патриотизм, тратя деньги на необходимое, а не на излишнее? По слухам, получается намного лучше. Тут недавно одна страна, в которой катков почти нет, но есть поликлиники, поставила почти 5% населения в строй за выходные, и ни один из них не пришёл на коньках или с клюшкой.
По секрету: в этой стране всего-то 3 олимпийских чемпиона за всю историю, а с патриотизмом все хорошо.
+3
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+2
Ответ veibo
Это какая-то сферическая в вакууме семья. Где вы видели семьи, чтобы не хватало денег сыну на пару коньков и клюшку?
подскажите, что за школа где из расходов только пара коньков и клюшка?
+2
0
+2
Пару дней назад смотрел репортаж из Дзержинска, у нас, в Нижегородской области, как там в ФОКе режут время маленьких спортсменов, оплаченное кстати из бюджета, и перепродают эти часы по своему усмотрению, каким то третим лицам. А совсем юные хоккеисты и фигуристы катаются и занимаются одновременно, мешая друг другу, хотя должны раздельно. Конечно, иметь более 700 крытых катков - это прекрасно. Но что там происходит по факту это большой вопрос. Хотя, обвинять в этом именно Третьяка, язык у меня не повернётся. Он приехал, поучаствовал в открытии, посмотрел как юные хоккеисты или фигуристы проводят первые занятия на этом льду - и довольный покинул новую арену, искренне полагая, что именно так там и будет дальше. Что дети будут заниматься спортом, кто то может быть добьётся спортивных высот, а кто то может быть просто благодаря этому вырастет здоровым и сильным человеком. Но по факту - оплаченное бюджетом время перепродаётся ещё раз с целью личного обогащения руководством этих льдов. Конечно этим должны заниматься следственные органы, полиция и др. Третьяк тут, действительно, не причём. Но, я полагаю, такие же ситуации как у нас в Дзержинске есть ещё очень много где. И это проблема.
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Ответ Чёрный тюльпан
Когда этот дундук уже успокоится со своими катками? Совсем отупел что ли в своём кресле? Это не плавание, где бассейны нужны, потому что там купил условно плавки, очки и шапочку (до уровня МС можно даже весьма простые взять, а не от именитых брендов по типу Arena и Speedo, не говоря уже о гидрокостюме) и поплыл. Даже бюджетная экипировка для занятия хоккеем выливается для родителей ребёнка в большие деньги, особенно для тех, кто живёт в регионах, а не в Петербурге и Москве. Толку от его количества катков, если они будут пустыми простаивать, выкачивая в конечном счёте деньги из бюджета города или региона, потому что спортивные сооружения, если это не какие-то частные лавочки, обычно на балансе государства, а именно на дирекциях по спортивным сооружениям? Много же шайб в его голову прилетало на тренировках, когда на воротах стоял, лучше бы пропускал их чаще, хоть крупица ума может осталась бы.
раньше клюшка стоила 3-5 руб, а сейчас пол зарплаты Россиянина( не Москвича) , раньше и форму какую никакую выдавали бесплатно, и производство всего это было отечественное, и звезды росли не единицы а целыми командами, на сборы в молодежную сборную приглашали по 120 человек и все +- равные были, а сейчас катки есть но одевать не во что и тренировать некому
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Ответ invincible
Третьяк: катки, патриоты, Путин, катки, Родина, Путин, катки
Путин 2 : катки 3?
Хочешь сказать, что Володя проиграл?!?! Ты в своём уме? 😬
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А с каких пор дворец становится подарком для жителей Башкирии? Такое впечаталение что сделали одолжение неработающим папуасам кинув кость иждивенцам. Жители Башкирии(и не только Башкирии) сами должны решать что и когда им строить и иметь на это деньги.
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Может патриотизм воспитывать через высокие зп бюджетников, качественное образование и здравоохранение, справедливые налоги и исполнение законов? На хоккей-то большинству населения страны побоку
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Олимпиад? В каком году интересно)))
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Ответ Заборостроитель
А при Дунцовой эти катки превратились бы в танцполы Мутабора.
Ну а кто то заборами занимается🙄
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Катки и патриоты
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Кто о чем, а этот опять про катки)
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о !! Третьяк как всегда про катки 🤣
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Прям ничего не могут сделать, не воспитав патриота.
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Третьяк и катки, конечно, проверенная связка) Как Мостовой и иностранные тренеры без футбольного опыта) Но справедливости ради, что он еще должен говорить на открытии катка? Про школы и больницы?
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А при Дунцовой эти катки превратились бы в танцполы Мутабора.
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слов нет ..и это президент фхр ?
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Сегодня он дежурный патриот
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Ответ Вадим Абдуллин
Катки это конечно здорово, но родителям действительно талантливых ребят, у которых просто нет денег на хоккей для сына я думаю все равно, открыт ли новый каток или нет Это скорее на пользу любительским лигам 40 50+, когда есть большой выбор и можно играть не в 22 вечера, а в 19, и не платить оверпрайс из-за отсутствия альтернативы
Кстати, да..не хватает нашему хоккею пацанов из низов - ушлых, рукастых и сообразительных... всё какие-то отпрыски вышесреднего класса...
ЗЫ Есть ли аналог "Золотой шайбы"?
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