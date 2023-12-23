Владислав Третьяк: «В России более 700 крытых катков. Через хоккей воспитываем патриотов страны»

Владислав Третьяк сообщил, что в России более 700 крытых катков.

Президент ФХР высказался о новом Ледовом дворце в Башкирии.

«На данный момент в России более 700 крытых катков. У молодежи становится все больше возможностей для вовлечения в спорт, в хоккей. Шаг за шагом движемся к стратегической цели – чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого человека.

Важно, что через хоккей мы воспитываем патриотов своей страны, людей, готовых работать сообща в едином направлении, добиваться успехов в составе команды.

Ледовый дворец стал прекрасным подарком для жителей Башкирии, надеемся, что на нем будут расти и тренироваться будущие чемпионы мира, победители Олимпиад, игроки высочайшего уровня», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.