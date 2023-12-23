Владислав Третьяк: «В России более 700 крытых катков. Через хоккей воспитываем патриотов страны»
Владислав Третьяк сообщил, что в России более 700 крытых катков.
Президент ФХР высказался о новом Ледовом дворце в Башкирии.
«На данный момент в России более 700 крытых катков. У молодежи становится все больше возможностей для вовлечения в спорт, в хоккей. Шаг за шагом движемся к стратегической цели – чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого человека.
Важно, что через хоккей мы воспитываем патриотов своей страны, людей, готовых работать сообща в едином направлении, добиваться успехов в составе команды.
Ледовый дворец стал прекрасным подарком для жителей Башкирии, надеемся, что на нем будут расти и тренироваться будущие чемпионы мира, победители Олимпиад, игроки высочайшего уровня», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Это скорее на пользу любительским лигам 40 50+, когда есть большой выбор и можно играть не в 22 вечера, а в 19, и не платить оверпрайс из-за отсутствия альтернативы
Одно и тоже у каждого флюгера.
По секрету: в этой стране всего-то 3 олимпийских чемпиона за всю историю, а с патриотизмом все хорошо.
Хочешь сказать, что Володя проиграл?!?! Ты в своём уме? 😬
ЗЫ Есть ли аналог "Золотой шайбы"?