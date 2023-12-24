Овечкин остался без очков в матче с «Тампой»: 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 19:43. У него 6+14 в 31 игре
Александр Овечкин остался без очков в матче с «Тампой».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (1:2 Б).
В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 7».
Сегодня Овечкин (19:43, 2:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. Свой буллит в послематчевой серии Александр не реализовал.
С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
Звено МакМайкла с Протасом и Мантой снова лучшее, Протас вообще в шикарной форме, пока тянет на "открытие года".
Звено Строума с Уилсоном и Ови наоборот, смотрелось хуже остальных и часто попадало под давление Тампы.
Ну и Кузя дошёл во высшей точке в карьере, сыграл в звене с Даудом и Маленстином)
Поправьте, если не прав.
аууу, неудачники! к осмотру!
Больше ни одного матча с Коламбусом до конца сезона. Расходимся
Одну-две шайбы в равных составах за 40 матчей кладет как два пальца об асфальт
Великому Коламбусу забил в игре 4 на 3, полгода можно отмечать