Овечкин остался без очков в матче с «Тампой»: 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 19:43. У него 6+14 в 31 игре

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Тампой».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (1:2 Б). 

В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 7». 

Сегодня Овечкин (19:43, 2:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. Свой буллит в послематчевой серии Александр не реализовал. 

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

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16 комментариев
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Да, и Ови пора перестать участвовать в серии буллитов. Ничего, кроме улыбки его попытки не вызывают)
+10
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Саня радуется, что у Пу нет конкурентов на выборах - поэтому можно отдыхать
+10
-3
+7
Редкий случай, когда Вашингтон был сильнее по игре, а не наоборот.

Звено МакМайкла с Протасом и Мантой снова лучшее, Протас вообще в шикарной форме, пока тянет на "открытие года".

Звено Строума с Уилсоном и Ови наоборот, смотрелось хуже остальных и часто попадало под давление Тампы.

Ну и Кузя дошёл во высшей точке в карьере, сыграл в звене с Даудом и Маленстином)
+5
0
+5
Новая серия началась,это радует
+7
-3
+4
Как неожиданно и приятно
+3
-1
+2
Новая серия! Эти новости напоминают знаменитую эпопею с рекордами Акинфеева
+2
-1
+1
Получается, в равных составах и при этом не в пустые Овечкин уже матчей 40 не забрасывает? Или 1-2 заковырял всё же?
Поправьте, если не прав.
+2
-1
+1
$12,500,000 в год
+2
-1
+1
Жена , Дети , Рождество ! Пристали к Сане ) какие к чертям голы сегодня ?)
+1
0
+1
Неужели побьет свой рекорд уже в этом сезоне?
+1
-1
0
Вперёд за новым рекордом! Отсчёт пошел
+2
-2
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и где все те, кто так обильно кончали после шайбы в ворота Коламбуса?

аууу, неудачники! к осмотру!
+2
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Глянул календарь Вашиков

Больше ни одного матча с Коламбусом до конца сезона. Расходимся
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Ответ Alex Rhea
Получается, в равных составах и при этом не в пустые Овечкин уже матчей 40 не забрасывает? Или 1-2 заковырял всё же? Поправьте, если не прав.
ты шо, Саня великий снайпер

Одну-две шайбы в равных составах за 40 матчей кладет как два пальца об асфальт
0
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Ответ Thats wassup
$12,500,000 в год
Можно было просто сжечь их, и то пользы было бы больше
+1
-1
0
Ответ Альберт Кот
Жена , Дети , Рождество ! Пристали к Сане ) какие к чертям голы сегодня ?)
Вот да

Великому Коламбусу забил в игре 4 на 3, полгода можно отмечать
+1
-1
0
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