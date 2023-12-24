Овечкин остался без очков в матче с «Тампой»: 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 19:43. У него 6+14 в 31 игре

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Тампой».

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (1:2 Б).

В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 7».

Сегодня Овечкин (19:43, 2:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. Свой буллит в послематчевой серии Александр не реализовал.

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).