10

Генич о «Динамо»: «Вижу прогресс в игре, но оборона засасывает. Лунев не всегда убедительно смотрится, не сказать, что выручает команду»

Константин Генич поделился мнением касательно игры «Динамо».

Команда тренера Валерия Карпина набрала 15 очков в 11 матчах и занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.

«Вижу прогресс в игре «Динамо». Конечно, амбициозная команда не должна пропускать после 11 туров 18 мячей.

Если вспомнить команды Карпина, они перекусывали, перегрызали и не давали такое количество моментов создавать. Но не всегда Лунев убедительно смотрится.

И второе – это как «чтоб они ни делали, не идут дела». То есть обязательно себе привезут. Пять от «Локомотива», два от «Крыльев Советов», гол от «Оренбурга». Оборона «Динамо» засасывает.

Лунев – хороший вратарь, но не сказать, что он команду выручает. Хотя на линии он нормально играет.

Это как в «Зените» с Латышонком, которого из состава убрал Семак – вроде нет претензий, но не выручает. А Адамов выручает.

Вот Митрюшкин в «Локомотиве» выручает, человек-паук. В «Динамо» есть Расулов, который не пропускает в Кубке несколько игр подряд. Думаю, они будут искать вратаря», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
