  • Непомнящий о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Кападзе подходит гораздо лучше. Отличный специалист, его хорошо знают игроки»
Непомнящий о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Кападзе подходит гораздо лучше. Отличный специалист, его хорошо знают игроки»

Валерий Непомнящий раскритиковал приход Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана.

Обладатель «Золотого мяча»-2006 возглавил национальную команду 6 октября и будет работать в ней на ЧМ-2026. На турнир сборную вывел экс-тренер Тимур Кападзе.

«Во-первых, я хорошо знаю Тимура Кападзе. Он у меня играл, когда я работал в Узбекистане. Он отличный парень и, как выясняется, специалист. Да, он дорабатывал оставшиеся три-четыре игры, по-моему. Тем не менее по сравнению с Каннаваро он гораздо лучше подходит для сборной Узбекистана.

Это люди, которых он отлично знает. Его хорошо знают игроки. Для меня это очень удивительный момент, когда меняют тренера в такой ситуации – неизвестно по каким причинам. Говорят, что Кападзе оставляют в штабе сборной, но это неправильно, по моему пониманию», – сказал российский тренер Непомнящий.

Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
