Форвард «Кайрата» Сатпаев сообщил о фэйк-аккаунте, вымогающем деньги от его имени. На страницу подписались более 65 тысяч человек и отправили сотни тысяч рублей мошенникам
Дастан Сатпаев столкнулся с использованием его имени мошенниками для обогащения.
Нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана сообщил, что в инстаграме создан аккаунт, вымогающий деньги от его имени.
Футболист опубликовал скриншот данной страницы и написал: «Фэйк-аккаунт! Не скидывайте деньги!»
По данным телеграм-канала «Mash на спорте», болельщики «Кайрата» успели отправить мошенникам сотни тысяч рублей. На фэйковый аккаунт подписалось более 65 тысяч человек.
Отмечается, что пользователей не смутило, что посты были написаны на казахском языке. Однако известно, что Сатпаев общается на русском.
Напомним, что 17-летний форвард приобретен «Челси» и официально присоединится к «синим» после совершеннолетия.
Изображение: инстаграм Дастана Сатпаева
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Дастана Сатпаев
