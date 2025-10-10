Форвард «Кайрата» Сатпаев сообщил о фэйк-аккаунте, вымогающем деньги от его имени. На страницу подписались более 65 тысяч человек и отправили сотни тысяч рублей мошенникам

Дастан Сатпаев столкнулся с использованием его имени мошенниками для обогащения.

Нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана сообщил, что в инстаграме создан аккаунт, вымогающий деньги от его имени.

Футболист опубликовал скриншот данной страницы и написал: «Фэйк-аккаунт! Не скидывайте деньги!»

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», болельщики «Кайрата » успели отправить мошенникам сотни тысяч рублей. На фэйковый аккаунт подписалось более 65 тысяч человек.

Отмечается, что пользователей не смутило, что посты были написаны на казахском языке. Однако известно , что Сатпаев общается на русском.

Напомним, что 17-летний форвард приобретен «Челси» и официально присоединится к «синим» после совершеннолетия.

Изображение: инстаграм Дастана Сатпаева