Министр транспорта Испании Пуэнте высмеял Льоренте за конспирологические высказывания о следах самолетов: «Что же у него с головой!»

Министр транспорта Испании высмеял высказывания Маркоса Льоренте.

Сообщалось, что полузащитник «Атлетико » – сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». Никаких доказательств этой теории нет.

Недавно Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе: «Это ненормально. Тысячи людей пишут мне, благодарят за то, что я обнародовал эту информацию»

Помимо этого, футболист, например, назвал ошибкой носить солнцезащитные очки на улице, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.

Министр Оскар Пуэнте в соцсетях репостнул сообщение Испанского национального института геоинженерии, где высмеивались слова Льоренте. На картинке было написано: «Посвящаем это распыление нашему большому поклоннику».

Пуэнте прокомментировал это сообщение, обратившись к Льоренте: «Что же у него с головой!»

Эта фраза – высказывание персонажа Белисарио Касуэласа из испанского комедийного телесериала. Она используется как преувеличенный и абсурдный способ выразить недоверие к чьей-то глупости или неорганизованности, и обычно адресуется персонажу по имени Маноло.

Льоренте о теориях заговора: «Я не плоскоземельщик. Говорят, что химиотрассы уже повлияли на изменение климата и что некоторые страны их запретили »