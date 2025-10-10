Кисляк предпочитает Месси Роналду: «С детства любимый футболист. У Криштиану больше развита пиар-компания, поэтому за ним все смотрят, а по игровым качествам мне нравится Лионель»

Матвей Кисляк предпочитает Лионеля Месси Криштиану Роналду.

– У тебя на телефоне на заставке стоит Месси. Я правильно понимаю, что Месси – твой любимый футболист?

– Да, с самого детства он был моим любимым футболистом. У меня есть даже футболка – не игровая, а такая футболка, которую делают некоторые люди. И там написано «Месси».

– Неожиданно, потому что обычно такой тренд, что – не только в России, а во всем мире – у молодых футболистов кумир в 8 случаях из 10 это Роналду.

– Все-таки Роналду больше соцсети ведет. Наверное, у него больше развита пиар-компания. Где-то он красиво одевается, сумочки, сережечки, вот это все. Понятное дело, все смотрят за Роналду. Но мне именно по игровым качествам нравится Месси.

– Только игровые качества Месси? Или, может быть, образ жизни, мышление?

– Он мало что транслирует. Я, например, никогда не видел его профессионализм. Хотя, когда Миралем [Пьянич] к нам приехал и рассказывал, что Месси первый приезжает на тренировку и чуть ли не самый последний уезжает, это, конечно, был шок. Мне нравится в нем [простота].

Все-таки Роналду больше снимает, как он тренируется в зале, и это тоже хорошо. Например, дети маленькие смотрят и хотят как он становиться. Даже я смотрю: он в бочках сидит – оп, увидел что-то еще на нем – оп.

Поэтому говорят, что Роналду – потом и кровью, а Месси – все талант. Хотя на самом деле никто просто не знает про Месси , потому что это скрыто за его игрой, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.