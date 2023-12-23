Касаткина о матчах во время месячных: «Это испытание, но так у всех, поэтому все честно. В один день ты в невыгодном положении, в другой – твоя соперница»

Дарья Касаткина рассказала, как теннисистки справляются с месячными.

«Справляться с месячными всегда непросто: это сложно и на корте, и в обычной жизни. Но, в конце концов, с годами, с опытом ты привыкаешь. Да, постепенно адаптируешься. И твое тело становится сильнее, поэтому ты лучше справляешься в такие дни. Конечно, очень сложно, например, когда сильная жара, а у тебя матч.

Если нужно играть матч, это самое ужасное, потому что в тренировочные дни можно сделать меньший объем работы, регулировать интенсивность, и тогда намного проще. Но да, если говорить о матчах, то это испытание, которое нужно пройти.

Вот моя точка зрения. ому все честно. В один день ты в невыгодном положении, в другой – твоя соперница. В конечном счете, да, это тяжело, но нужно справляться. И, как я уже сказала, ты к этому привыкаешь, и твое тело тоже».

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