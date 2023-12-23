Касаткина о матчах во время месячных: «Это испытание, но так у всех, поэтому все честно. В один день ты в невыгодном положении, в другой – твоя соперница»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала, как теннисистки справляются с месячными.

«Справляться с месячными всегда непросто: это сложно и на корте, и в обычной жизни. Но, в конце концов, с годами, с опытом ты привыкаешь. Да, постепенно адаптируешься. И твое тело становится сильнее, поэтому ты лучше справляешься в такие дни. Конечно, очень сложно, например, когда сильная жара, а у тебя матч.

Если нужно играть матч, это самое ужасное, потому что в тренировочные дни можно сделать меньший объем работы, регулировать интенсивность, и тогда намного проще. Но да, если говорить о матчах, то это испытание, которое нужно пройти.

Вот моя точка зрения. ому все честно. В один день ты в невыгодном положении, в другой – твоя соперница. В конечном счете, да, это тяжело, но нужно справляться. И, как я уже сказала, ты к этому привыкаешь, и твое тело тоже».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это все из за луны, это из за неё у девочек месячные
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий