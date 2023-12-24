Джошуа победил Валлина техническим нокаутом: угол Отто отказался от продолжения боя
В Саудовской Аравии на вечере бокса в главном событии состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Отто Валлином.
Джошуа победил техническим нокаутом – угол Отто отказался от продолжения боя после пятого раунда.
Для Джошуа это третий бой после двух поражений от Александра Усика. Валлин ранее выиграл у Мурата Гассиева и шел на серии из шести побед.
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Честно говоря, даже не особо понятно, в какой он форме был, вроде хорошо работал, но Отто вообще ничего не показал. Как вообще Гассиев мог ему проиграть?
За Джошуа рад, он хороший парень, надеюсь, когда-нибудь его бой против Фьюри все же посмотреть.