Джошуа победил Валлина техническим нокаутом: угол Отто отказался от продолжения боя

Теги Энтони Джошуа бокс Отто Валлин Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии на вечере бокса в главном событии состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Отто Валлином.

Джошуа победил техническим нокаутом – угол Отто отказался от продолжения боя после пятого раунда.

Для Джошуа это третий бой после двух поражений от Александра Усика. Валлин ранее выиграл у Мурата Гассиева и шел на серии из шести побед.

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8 комментариев
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Чёт прямо буднично очень Джошуа победил.

Честно говоря, даже не особо понятно, в какой он форме был, вроде хорошо работал, но Отто вообще ничего не показал. Как вообще Гассиев мог ему проиграть?

За Джошуа рад, он хороший парень, надеюсь, когда-нибудь его бой против Фьюри все же посмотреть.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Чёт прямо буднично очень Джошуа победил. Честно говоря, даже не особо понятно, в какой он форме был, вроде хорошо работал, но Отто вообще ничего не показал. Как вообще Гассиев мог ему проиграть? За Джошуа рад, он хороший парень, надеюсь, когда-нибудь его бой против Фьюри все же посмотреть.
Так Гассиев сейчас стал таким же мешком, как и Отто. К сожалению.
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Всё таки уровни в этом весе есть, как ни крути. Валлин только за счёт габаритов прошёл Гассиева, отходя выбрасывая свой сраный джэб, с такими же габаритами Джошуа его джэб ему в одно место просто засунул и нет больше Отто....
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Энтони методично разбил шведа
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Обмельчали нынче викинги
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Даже не заметил, а ведь Карлсон в своем время нехило потрепал Фьюри и Гассиева побеждал недавно.
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Джошуа стал скромнее и собранее, раньше думал с Уайлдером вообще шансов нет, теперь очень интересно посмотреть их бой.
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