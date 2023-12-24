Джошуа победил Валлина техническим нокаутом: угол Отто отказался от продолжения боя

В Саудовской Аравии на вечере бокса в главном событии состоялся бой в тяжелом весе между и Отто Валлином.

Джошуа победил техническим нокаутом – угол Отто отказался от продолжения боя после пятого раунда.

Для Джошуа это третий бой после двух поражений от Александра Усика. Валлин ранее выиграл у Мурата Гассиева и шел на серии из шести побед.

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