Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Коростелев, Червоткин и Ардашев пробегут спринт свободным стилем

23 декабря на этапе Кубка России по лыжам мужчины пробегут коньковый спринт.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:40 по московскому времени (финалы – после 13:00), прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи»

Старт-лист

11. Андрей Мельниченко

13. Сергей Ардашев

14. Иван Якимушкин

15. Константин Тиунов

20. Иван Горбунов

22. Алексей Червоткин

27. Андрей Собакарев

28. Савелий Коростелев

30. Илья Семиков

33. Андрей Краснов

34. Александр Терентьев

36. Денис Спицов

39. Артем Мальцев

40. Александр Большунов

65. Андрей Ларьков

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке