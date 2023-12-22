Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Коростелев, Червоткин и Ардашев пробегут спринт свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) спринт Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Краснов Иван Горбунов Савелий Коростелев Константин Тиунов Лыжи

23 декабря на этапе Кубка России по лыжам мужчины пробегут коньковый спринт.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:40 по московскому времени (финалы – после 13:00), прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи»

Старт-лист

11. Андрей Мельниченко

13. Сергей Ардашев

14. Иван Якимушкин

15. Константин Тиунов

20. Иван Горбунов

22. Алексей Червоткин

27. Андрей Собакарев

28. Савелий Коростелев

30. Илья Семиков

33. Андрей Краснов

34. Александр Терентьев

36. Денис Спицов

39. Артем Мальцев

40. Александр Большунов

65. Андрей Ларьков

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
11/11?
0
0
0
и опять на ютубе....
Слов нет одни выражения! Где наши спортивные каналы? ИЛи лучше всякое шоу, как развлекаются уроды на вечеринках "типа бомонд".
А так интересно, кто-нибудь прервет победную поступь?
Хотелось бы наконец увидеть во всей красе Терентьева. Да и Савелию пора показать характер. Ну... И Червоткину тоже
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий