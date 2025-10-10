Пономарев о матче с Ираном: «Неинтересно, одним глазом гляну. У нас нет звезд европейского уровня, Кисляк и Батраков тоже сдуваются. Передачи поперек и назад – это не футбол, безобразно»
Владимир Пономарев не считает интересным матч сборной России с Ираном.
Сегодня россияне примут иранцев в BetBoom товарищеской игре на «Волгоград Арене». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
«Неинтересный матч. Одним глазом гляну, двумя даже не буду.
На кого смотреть? У нас нет звезд европейского уровня. Кисляк и Батраков – еще ничего, но тоже сдуваются. Молодые, уже опытные, но начали беречь себя.
Передачи поперек и назад вратарю – это не футбол. Безобразно», – заявил экс-защитник ЦСКА и сборной СССР.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: NEWS.ru
