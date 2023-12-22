Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Валиева, Петросян, Муравьева, Синицына, Фролова и Горбачева выступят с произвольными программами

23 декабря на чемпионате России фигуристки выступят с произвольными программами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт и ТВ).

Первая разминка

1. Арина Кшецкая

2. Мария Талалайкина

3. София Захарова

4. Людмила Фурсова

5. Дарья Садкова

6. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Важнова

9. Мария Агаева

10. Майя Хромых

11. Елизавета Куликова

12. Алина Горбачева

Третья разминка

13. Анна Фролова

14. Вероника Яметова

15. Ксения Синицына

16. Софья Муравьева

17. Аделия Петросян

18. Камила Валиева

После короткой программы

1. Камила Валиева – 81,85

2. Аделия Петросян – 79,06

3. Софья Муравьева – 78,33

4. Ксения Синицына – 75,21

5. Вероника Яметова – 73,86

6. Анна Фролова – 73,52

7. Алина Горбачева – 72,09

8. Елизавета Куликова – 68,44

9. Майя Хромых – 68,40

10. Мария Агаева – 68,06

11. Софья Важнова – 67,13

12. Ксения Гущина – 66,88

13. Екатерина Анисимова – 66,20

14. Дарья Садкова – 64,22

15. Людмила Фурсова – 63,31

16. София Захарова – 59,81

17. Мария Талалайкина – 56,29

18. Арина Кшецкая – 54,01

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске