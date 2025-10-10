На фоне матча Италия – Израиль в Удине поручили убрать мебель с улиц, запретили продавать что-либо в стеклотаре. Пройдет пропалестинская демонстрация – участников не подпустят к стадиону

Усиленные меры безопасности приняты в преддверии матча Италии и Израиля.

Матч квалификации ЧМ-2026 между командами пройдет 14 октября в Удине.

Игра присвоен статус «очень высокого риска», согласно распоряжению, подписанному префектом Удине Доменико Лионе.

С восьми утра до полуночи вторника, когда будет проходить матч, будет запрещена продажа продукции в стеклянной, керамической или консервной таре. Также с улиц должна быть убрана уличная мебель, чтобы избежать использования стульев, цветочных горшков или других предметов в качестве оружия.

Делегация сборной Израиля будет находиться под круглосуточным сопровождением и наблюдением на протяжении всего пребывания. Возможно, национальная разведывательная служба Израиля (Моссад) отправит в Италию своих агентов, хотя Министерство внутренних дел Италии отказало в выдаче разрешения на их въезд.

Кроме того, подтверждено проведение пропалестинской демонстрации перед матчем. Протестующих будут направлять в центр города и держать на безопасном расстоянии от стадиона, куда владельцы билетов смогут попасть после тщательной проверки. Предварительный досмотр начнется в километре от ворот и будет усилен.

Около тысячи сотрудников полиции будут дежурить в течение всего дня, разделившись между теми, кто отвечает за организацию мероприятия, и теми, кто дежурит внутри и снаружи стадиона.

Итальянский депутат Гримальди о Моссаде на матче с Израилем: «Безопасность наших граждан нельзя доверять тем, кого обвиняют в геноциде. Это попирает международное право»