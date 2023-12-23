Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Не понимаю, кто устраивает такое в сегодняшней ситуации»

Роман Павлюченко раскритиковал скандальную вечеринку Насти Ивлеевой.

Ранее Павлюченко выложил в инстаграме фотографию, на которой на вечеринке в Моске запечатлены Ивлеева, Ксения Собчак и Лолита Милявская. «Хэллоуин вроде бы прошел🤦‍♂️», – таким текстом экс-футболист сборной России подписал фото.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день в здание клуба с обысками пришли силовики.

«Оставил реакцию, потому что не понимаю людей, которые в сегодняшней ситуации, когда идет СВО, устраивают такие вечеринки. Понимаю устроить нормальную вечеринку, но не где ходят голые мужики и бабы – это совсем другое.

Если устроили вечеринку, сделайте тихо и спокойно, чтобы никто это не видел. Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать!

Уже видел обращение одной мамы, у которой погиб сын на СВО, к тем людям, кто организовал это. Я поддерживаю тех бойцов, которые сегодня защищают нашу страну.

А люди, которые устраивают такие вечеринки... Для чего и зачем? Таких я не поддерживаю и презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас.

То, что произошло с вечеринкой, разлетится по всему миру. Вот это начнется сейчас. Зачем выставлять напоказ? Меня это настолько задело, что я в бешенстве», – сказал Павлюченко.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам