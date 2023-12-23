Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Не понимаю, кто устраивает такое в сегодняшней ситуации»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия светская хроника Настя Ивлеева контент Футбол

Роман Павлюченко раскритиковал скандальную вечеринку Насти Ивлеевой.

Ранее Павлюченко выложил в инстаграме фотографию, на которой на вечеринке в Моске запечатлены Ивлеева, Ксения Собчак и Лолита Милявская. «Хэллоуин вроде бы прошел🤦‍♂️», – таким текстом экс-футболист сборной России подписал фото.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день в здание клуба с обысками пришли силовики.

«Оставил реакцию, потому что не понимаю людей, которые в сегодняшней ситуации, когда идет СВО, устраивают такие вечеринки. Понимаю устроить нормальную вечеринку, но не где ходят голые мужики и бабы – это совсем другое.

Если устроили вечеринку, сделайте тихо и спокойно, чтобы никто это не видел. Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать!

Уже видел обращение одной мамы, у которой погиб сын на СВО, к тем людям, кто организовал это. Я поддерживаю тех бойцов, которые сегодня защищают нашу страну.

А люди, которые устраивают такие вечеринки... Для чего и зачем? Таких я не поддерживаю и презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас.

То, что произошло с вечеринкой, разлетится по всему миру. Вот это начнется сейчас. Зачем выставлять напоказ? Меня это настолько задело, что я в бешенстве», – сказал Павлюченко.

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120 комментариев
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Хоть на вечеринке в основном были омерзительные личности, но я не понимаю, что до них докопались. Это частная вечеринка — делают что хотят. Или теперь всем из-за СВО сидеть на заднице и плакать каждый день? Страна в какую-то мракобесию превратилась.
+213
-31
+182
Расстроился, что не позвали?
+149
-17
+132
Я сижу на диване и пью кофе…Уважаемый Рома Павлюченко , имею ли я на это право в условиях сво?
+148
-21
+127
Ответ Несусветный Папаша
Я сижу на диване и пью кофе…Уважаемый Рома Павлюченко , имею ли я на это право в условиях сво?
Только если кофе без сахара. Чтобы жизнь слишком сладкой не казалась в условиях сво.
+88
-5
+83
Ответ KKA
Эта вечеринка и есть как раз мракобесие , как мне кажется )
Да какая угодно, какая кому разница как развлекаются люди?
+56
-13
+43
Самое смешное, что все представители этой тусовки исключительно провластной ориентации. Теперь будет любопытно понаблюдать, хватит ли у власти воли что-то с этим сделать, кроме традиционных стонов по ТВ (ответ - не сможет).
+29
-5
+24
Ответ Иван Гульмеш
Почему всех так волнует чем занимается Ивлеева за закрытыми дверьми?
А где тут закрытые двери? Ладно бы эти фотки слили в интернет, так та же Ивлеева сама их выложила
+36
-14
+22
Ответ Иван Гульмеш
Почему всех так волнует чем занимается Ивлеева за закрытыми дверьми?
Ну так ведь, наши парни похибают за царя батюшки, а эти воть устраивают вот это вот самое!
+40
-21
+19
Те кто начал СВО и похлеще вечеринки устраивают на своей аквадискотеке, и ни че, живут спокойно.
+28
-10
+18
Почему всех так волнует чем занимается Ивлеева за закрытыми дверьми?
+31
-18
+13
Ответ Spartakus1984
Если вечеринка частная то все что там происходило должно было там и остаться а не уйти в массы,ведь на вечеринки были те,кто относится к культуре РФ.
Не нравится их посты и фотки в соцсетях — не смотри. В чем проблема?
+15
-3
+12
"Уже видел обращение одной мамы, у которой погиб сын на СВО, к тем людям, кто организовал это"
Ну конечно, вечеринка виновата в смерти сына, а никак не жадные до крови людишки типа павлюченки.
+16
-5
+11
"..которые сегодня погибают за нас"

Кто напал на РФ?
+21
-10
+11
По миру - это он загнул! За пределами России эти "звезды" никому не интересны! !
+14
-3
+11
Лучше бы поговорил о том, кто устроил "сегодняшнюю ситуацию". Или кишка тонка?
+17
-7
+10
Кучка бездарных кокаиновых наркоманов провела какую-то гнилую тусовку, на которую смотреть противно. Ну, я увидел в соцсетях, блеванул и забыл. Зачем это обсуждать который день? Они же этого и хотят. Слишком много внимания этому сброду.
+10
-1
+9
Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
Но перед ними забрать всех комментаторов, поддерживающих войну. Пусть из окопов поддерживают.
+11
-3
+8
Ответ Savarona25
Самое смешное, что все представители этой тусовки исключительно провластной ориентации. Теперь будет любопытно понаблюдать, хватит ли у власти воли что-то с этим сделать, кроме традиционных стонов по ТВ (ответ - не сможет).
На вопрос "хватит ли?" ответ "не сможет"? ))
+10
-2
+8
Потеряет, походу, ивлеева жирный контракт с МТС :)
+8
-1
+7
Не пойму, почему успешные спортсмены, после окончания карьеры так часто оказываются недалекими или жополизами
+21
-16
+5
Ответ Михаил Борисенок
Не пойму, почему успешные спортсмены, после окончания карьеры так часто оказываются недалекими или жополизами
Ну спорт это не про интеллект, а про физику. а там зачастую, к сожалению, «сила есть, ума не надо»
+10
-5
+5
Пособие о том, как направить невыплеснутую агрессию людей на фриков в трусах.
+6
-2
+4
Ответ Makeav
А зачем заходить на их социальные сети и рассматривать эти фотки?
закрытые двери то где?
+5
-2
+3
Я, например, вообще не знал про эту вечеринку, где она проходила и кто там участвовал, пока ее активно не начали пиарить такие недалекие, как этот будущий депутат.
+6
-3
+3
Ответ Несусветный Папаша
Я сижу на диване и пью кофе…Уважаемый Рома Павлюченко , имею ли я на это право в условиях сво?
Только краснодарский чай с чабрецом да из тульского самовара сделанного из отечественного металла и из чашек отечественного производства. А то кофе какое-то там западное, да из техники не отечественной. Фу, срамота! ))
+4
-1
+3
Ответ Makeav
А что, на вечеринке были открыты двери? И что вообще не так с фотками, какая кому разница что и кто на них делает и как одет?
все эти люди за бюджетные деньги скоро с новым годом будут с госканалов тебя похдравлять
+4
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+3
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
а что они нарушили в рамках КОАП?
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Ты как мостовой ничем не интересуешься а потом удивляешься...,весь ютуб и т.д, пестрит новостями и видео с этой вечеринки.
Какие ролики ты привык смотреть, что ютуб выдает тебе в рекомендациях такие "пестрящие" видео?
+4
-2
+2
Ответ Артем Л
Про аквадискотеку ты опоздал года на 2. Всем известно что это фейк.
Т.е. ты веришь, что близкий друг Путина, Ротенберг две недели слушал, как его кореша поливают за этот дворец грязью все кому не лень и только вдоволь насладившись произведённым эффектом признался, что это его собственность?)
+4
-2
+2
Ответ deadjoker
Потеряет, походу, ивлеева жирный контракт с МТС :)
И хорошо.
+7
-5
+2
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