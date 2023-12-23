Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Севилью». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
«Атлетико» примет «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Окко.
Чемпионат Испании
Перенесенный матч 4-го тура
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.15, «Метрополитано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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