Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Севилью». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Атлетико» примет «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Чемпионат Испании

Перенесенный матч 4-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Ла Лиги

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