Группы Евро-2024 и стоны во время жеребьевки, Россия вне Лиги наций, поражение «МЮ», победа «Реала», шум вокруг матча «Пари НН» – «Урал» и другие новости

1. Состоялась жеребьевка Евро-2024. Испания, Италия и Хорватия попали в одну группу, Франция встретится с Нидерландами, Германия и Шотландия сыграют в матче открытия. Во время мероприятия раздавались женские стоны. Выяснилось, что это был пранк блогера.

2. В Мир РПЛ «Пари НН» одолел «Урал» благодаря голу Каккоева на 91-й (1:0), «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (0:2), «Факел» и «Балтика» сыграли вничью (0:0).

Перед матчем в Нижнем Новгороде появилась информация про странные коэффициенты на игру, связанные с арбитром Евгением Турбиным, но в судейском комитете все опровергли.

3. УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25.

4. «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в гостях (0:1) в рамках АПЛ. Это третье подряд поражение манкунианцев от «сорок». Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) благодаря голам Сака и Эдегора. Остальные результаты тура – здесь.

5. «Реал» обыграл «Гранаду» (2:0) и остался лидером Ла Лиги с 38 очками – столько же у «Жироны». «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1), Арсен Захарян отыграл 72 минуты (вышел на 16-й, заменен на 88-й) и по-прежнему остается без результативных действий.

6. НХЛ. «Даллас» разгромил «Тампу» (8:1), Василевский пропустил 6 шайб и был заменен, Кучеров набрал 40-е очко в 24-м матче в сезоне, установив рекорд клуба. «Айлендерс» одолели «Флориду» (4:3), Сорокин отбил 42 броска из 45 и стал 3-й звездой. «Каролина» была сильнее «Баффало» (6:2), Свечников сделал 2 результативные передачи. Все результаты дня – здесь.

7. НБА. «Клипперс» отыгрались с «-22» и победили «Голден Стэйт» и другие результаты.

8. Кирилл Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону, Логинов – 2-й, Латыпов – 3-й, Халили – 4-й, Смольский – 5-й. У женщин победила Наталия Шевченко, Каплина – 2-я, Гореева – 3-я.

Филипп Наврат выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Тарьей Бо – 2-й, Сорум – 3-й, Йоханнес Бо – 18-й.

9. Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России по лыжам, Ардашев – 2-й, Терентьев – 3-й. У женщин первое место заняла Анастасия Фалеева, Баранова – 2-я, Крупицкая – 3-я.

Норвежец Пол Гульберг победил в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира по лыжам, Амундсен – 2-й, Андерсен – 3-й, Крюгер – 4-й. Победительница среди женщин – американка Джесси Диггинс.

10. В КХЛ «Куньлунь» забил 5 голов «Автомобилисту», «Спартак» проиграл «Салавату», «Сибирь» уступила «Ладе»

11. В Серии А «Милан» обыграл «Фрозиноне» благодаря голу и ассисту Йовича – 3:1. Все результаты дня можно найти здесь.

12. Загитова получила приз Российского союза спортсменов как лучшая спортсменка Олимпиады-2018, Тутберидзе – как лучший тренер.

13. UFC Fight Night 233. Арман Царукян за минуту победил Бенеила Дариуша, Джалин Тернер нокаутировал Бобби Грина и другие результаты.

14. В чемпионате Германии «Лейпциг» победил «Хайденхайм», а матч «Бавария» – «Унион» перенесли из-за погоды: сильный снегопад повлиял на работу транспорта в Мюнхене.

15. Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди познакомился с несовершеннолетней в клубе. Игрок НБА прекратил отношения с девушкой на следующий день, когда узнал о ее реальном возрасте.

16. Единая лига ВТБ. «Енисей» взял верх над «Самарой», «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-22» и одолел УНИКС.

Цитаты дня.

Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»

Бедард о слухах про его мать и Перри: «Чушь собачья. Это повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это просто фэйк»

Лам о чемпионатах мира и Европы: «В Катаре и России футбол частично использовался в негативном смысле. Нужно использовать крупные события, чтобы продемонстрировать наши ценности»

Олег Матыцин: «Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны»

Калешин за госфинансирование российского футбола: «Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая, мы не Европа. Футбол – социальная вещь, пропаганда здорового образа жизни»

Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!