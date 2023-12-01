Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Коростелев, Мальцев, Червоткин, Якимушкин пробегут классический спринт
2 декабря на этапе Кубка России по лыжам пройдет мужской классический спринт.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
2-й этап
Тюмень
Мужчины
Спринт, классический стиль
Квалификация – 9:40 по московскому времени (прямая трансляция – «Матч! Арена»), финалы – 11:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
Старт-лист квалификации
6. Алексей Червоткин
8. Андрей Краснов
9. Илья Семиков
10. Александр Терентьев
11. Савелий Коростелев
12. Андрей Собакарев
13. Сергей Волков
14. Александр Бакуров
15. Сергей Ардашев
16. Иван Горбунов
17. Иван Безматерных
20. Иван Якимушкин
24. Антон Тимашов
25. Артем Мальцев
27. Александр Большунов
29. Денис Филимонов
30. Сергей Забалуев
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
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