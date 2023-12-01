Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Коростелев, Мальцев, Червоткин, Якимушкин пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков спринт Кубок России Артем Мальцев Алексей Червоткин Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Краснов Денис Филимонов Антон Тимашов Иван Безматерных Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Бакуров Сергей Забалуев Лыжи

2 декабря на этапе Кубка России по лыжам пройдет мужской классический спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 9:40 по московскому времени (прямая трансляция – «Матч! Арена»), финалы – 11:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

Старт-лист квалификации

6. Алексей Червоткин

8. Андрей Краснов

9. Илья Семиков

10. Александр Терентьев

11. Савелий Коростелев

12. Андрей Собакарев

13. Сергей Волков

14. Александр Бакуров

15. Сергей Ардашев

16. Иван Горбунов

17. Иван Безматерных

20. Иван Якимушкин

24. Антон Тимашов

25. Артем Мальцев

27. Александр Большунов

29. Денис Филимонов

30. Сергей Забалуев

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

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1 комментарий
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Круг 1.8 км
Это все что угодно, но не спринт
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