«Реал» идет первым в Ла Лиге с 38 очками – столько же у «Жироны». Команда Анчелотти не проигрывает 13 матчей подряд
«Реал» остался на 1-м месте в Ла Лиге после 15-го тура.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Гранаду» в 15-м туре чемпионата Испании (2:0). Мадридцы не потерпели ни одного поражения в 13 последних матчах – у них 11 побед и 2 ничьих во всех турнирах.
«Сливочные» сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги – они набрали 38 очков и опережают «Жирону» благодаря победе в очной встрече (3:0).
Третье место занимает «Атлетико» с 31 очком (команда Диего Симеоне сыграла на два матча меньше конкурентов – 13). Четвертую позицию занимает «Барселона» с 31 очком в 14 играх.
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А не как некоторые, которые даже не лучшие в каталонии.
2 удара в створ 2 гола
Могли ещё 3 забивать , штанга была
Гегемон вернулся на свое законное место)