«Реал» идет первым в Ла Лиге с 38 очками – столько же у «Жироны». Команда Анчелотти не проигрывает 13 матчей подряд

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» остался на 1-м месте в Ла Лиге после 15-го тура.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Гранаду» в 15-м туре чемпионата Испании (2:0). Мадридцы не потерпели ни одного поражения в 13 последних матчах – у них 11 побед и 2 ничьих во всех турнирах. 

«Сливочные» сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги – они набрали 38 очков и опережают «Жирону» благодаря победе в очной встрече (3:0).

Третье место занимает «Атлетико» с 31 очком (команда Диего Симеоне сыграла на два матча меньше конкурентов – 13). Четвертую позицию занимает «Барселона» с 31 очком в 14 играх.

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20 комментариев
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Вот что значит лучший клуб Испании.
А не как некоторые, которые даже не лучшие в каталонии.
+36
-17
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Поболеем завтра вместе с Жироной за ничью
+22
-7
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Не верю, что у Крооса это последний сезон. Очевидно, что нет, так он играет
+11
-5
+6
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vamos
+7
-2
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Ответ f0rmoceft
Не понимаю, как Гранада могла 2 гола Барсе забить! С такой игрой они в сегунде должны быть, в атаку не шли, не прессинговали даже когда проигрывали.
Тер Стеген не спас
2 удара в створ 2 гола
Могли ещё 3 забивать , штанга была
+2
0
+2
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Лучший клуб в истории футбола легко и буднично идет за очередным чемпионством
+4
-3
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ЛЛ в надёжных руках
Гегемон вернулся на свое законное место)
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-4
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Не понимаю, как Гранада могла 2 гола Барсе забить! С такой игрой они в сегунде должны быть, в атаку не шли, не прессинговали даже когда проигрывали.
+3
-3
0
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Лучшие!👑🤍
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Ответ f0rmoceft
Не понимаю, как Гранада могла 2 гола Барсе забить! С такой игрой они в сегунде должны быть, в атаку не шли, не прессинговали даже когда проигрывали.
Новый тренер. Возможно игроки пока не понимают и(или) не могут выполнить на поле установки тренера.
0
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Ответ Шем
Новый тренер. Возможно игроки пока не понимают и(или) не могут выполнить на поле установки тренера.
Да они вообще играть не хотели. В атаку не шли, ходили пешком, никакой отдачи. Прям аж раздражало, Реал как на тренировке играл.
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