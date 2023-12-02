Близкому судьи Турбина дали 5 млн рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Ставки на спорт Евгений Турбин Пари НН Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре РПЛ.

«Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако СБ одного из букмекеров бьет тревогу. Там замечают странные ставки на «Урал» + рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиры, кто знает).

Верите – или буки сгущают краски, опасаясь левой двужухи в последнем домашнем матче года между конкурентами за выжидание?» – написал Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Дмитрий Шнякин указал на изменение линии на матч в телеграм-канале, об этом же написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер «Пари» Сергеев

Шнякин о коэффициентах на «Пари НН» – «Урал»: «Почему ставят против одной из лучших домашних команд чемпионата?»

 

34 комментария
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«… рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиру, кто знает) …»

Вот здесь прямо очень интересно! Ох, уж эти всемогущие службы безопасности от букмекеров, которые знают все. Мало того, что имеют полный список доверенных лиц каждого арбитра, так ещё и в состоянии отследить движения по их банковским счетам!
То есть имеют доступ к конфиденциальной информации в куче банков! Или кто-то языком чушь мелет? Банки прямо жаждут себя подставить и на всю страну сообщить, что они «по дружбе» информацию сливают
+51
-3
+48
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Карпова инсайдером называть - ну такое... Очередной высер, хайпа набрать.
+34
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— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тыщу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист Акопян, и не тыщу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл...
+28
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Вообще-то это наш матч. Мы здесь работаем, люди в курсе. Я — Турбин, а это — мои близкие. А вы кто такие?
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Ответ Назар Игорь
Букмекерство один из самых доходных и грязных видов бизнеса, запрещено во многих странах (Китай, Израиль, Корея, Вьетнам, Турция, все страны арабского мира).
Лудоманы наминусовали походу) не могут простой математикой заняться и сложить свои загрузы с разгрузами)
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Букмекерство один из самых доходных и грязных видов бизнеса, запрещено во многих странах (Китай, Израиль, Корея, Вьетнам, Турция, все страны арабского мира).
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Когда букмекеры спонсоры всего российского спорта и футлола в частности, результаты могут быть какими угодно неожиданными..
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Обычно перед матчем такие вбросы делаются чтоб отвлечь внимание от другого матча где по тихому распишут договорнячок. И что то мне подсказывает что этим теневым матчем будет Сочи-К/С
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Дни Турбиных.
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Ответ Peter Parker
Вообще-то это наш матч. Мы здесь работаем, люди в курсе. Я — Турбин, а это — мои близкие. А вы кто такие?
Че нам тут этот сиплый впаривает? Говорит что он комментатор, что в футболе разбирается?
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Ответ Pertinax Gandi
Когда букмекеры спонсоры всего российского спорта и футлола в частности, результаты могут быть какими угодно неожиданными..
как раз буки в спонсорах хорошая страховка от подковерных игр. букам выгодна кристальная честность соревнований)
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Гораздо больше похоже, что сами буки, вместе с карманными комментаторами, пвевдо-блогерами и недожурналистами, истерию и разгоняют, чтобы люди повелись и понесли деньги на Урал.
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Не пойман ,не вор , пусть свои додумки этот Ваня .......
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Иванов походу совсем дурак))
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Заказной шум . Остаётся теперь понять , кому это всё нужно . Скоро узнаем .
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ну дали и дали, че бубнить то?!
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внезапно после того как Урал грохнул лидера на хороший коэффициент на Урал начали ставить. Кто бы мог подумать
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Мутная история. Опять Урал… совпадение?
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В 19.30 посмотрим на матч тв дошла ли посылка. 💸
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опять где урал там и муть
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....может пришло бабло за продажу квартиры....
Гениально! Рассказать еще всем, где лежат деньги, и попутно объявить их взяткой!
Мрак!
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"Я - Хмель. А это мои близкие" (c) А че Спортс на блатной жаргон перешел?
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Даже если и так ,ну классно ,не завидуйте
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А цель в чем? Страховаться от вылета "Уралу" вроде неактуально (да и рановато). Бороться за медали и выходить в еврокубки - тоже.

Любой ценой обыграть конкурента за место в середине таблицы в середине чемпионата - это, мягко говоря, не то достижение, за которое кто-нибудь заплатит больше пяти рублей.
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Ответ shadow82
Карпова инсайдером называть - ну такое... Очередной высер, хайпа набрать.
Что по объективным фактам ?
Резкое изменение коэффициентов ?
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Ответ korablev
«… рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиру, кто знает) …» Вот здесь прямо очень интересно! Ох, уж эти всемогущие службы безопасности от букмекеров, которые знают все. Мало того, что имеют полный список доверенных лиц каждого арбитра, так ещё и в состоянии отследить движения по их банковским счетам! То есть имеют доступ к конфиденциальной информации в куче банков! Или кто-то языком чушь мелет? Банки прямо жаждут себя подставить и на всю страну сообщить, что они «по дружбе» информацию сливают
Как будто это новость, что банки сливают данные свои клиентов крупным компаниям. Телефонные базы, паспорта и другие документы, собсно колл-центры оттуда и набирают номера
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Карпов, это не серьезно, даже при наличии Гриши на бровке
+2
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хорошие дни Турбиных
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Ответ ApXuMaHqPuT
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тыщу рублей? — Правда, только не шахматист Петросян, а футболист Акопян, и не тыщу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл...
Но в остальном-то, все верно же
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Ответ валя_стакан
Обычно перед матчем такие вбросы делаются чтоб отвлечь внимание от другого матча где по тихому распишут договорнячок. И что то мне подсказывает что этим теневым матчем будет Сочи-К/С
это ты сам придумал?
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