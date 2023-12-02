Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре РПЛ.

«Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако СБ одного из букмекеров бьет тревогу. Там замечают странные ставки на «Урал» + рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиры, кто знает).

Верите – или буки сгущают краски, опасаясь левой двужухи в последнем домашнем матче года между конкурентами за выжидание?» – написал Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Дмитрий Шнякин указал на изменение линии на матч в телеграм-канале, об этом же написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер «Пари» Сергеев

Шнякин о коэффициентах на «Пари НН» – «Урал»: «Почему ставят против одной из лучших домашних команд чемпионата?»