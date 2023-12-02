Близкому судьи Турбина дали 5 млн рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре РПЛ.
«Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако СБ одного из букмекеров бьет тревогу. Там замечают странные ставки на «Урал» + рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиры, кто знает).
Верите – или буки сгущают краски, опасаясь левой двужухи в последнем домашнем матче года между конкурентами за выжидание?» – написал Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Дмитрий Шнякин указал на изменение линии на матч в телеграм-канале, об этом же написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.
«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер «Пари» Сергеев
Шнякин о коэффициентах на «Пари НН» – «Урал»: «Почему ставят против одной из лучших домашних команд чемпионата?»
Вот здесь прямо очень интересно! Ох, уж эти всемогущие службы безопасности от букмекеров, которые знают все. Мало того, что имеют полный список доверенных лиц каждого арбитра, так ещё и в состоянии отследить движения по их банковским счетам!
То есть имеют доступ к конфиденциальной информации в куче банков! Или кто-то языком чушь мелет? Банки прямо жаждут себя подставить и на всю страну сообщить, что они «по дружбе» информацию сливают
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист Акопян, и не тыщу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл...
Гениально! Рассказать еще всем, где лежат деньги, и попутно объявить их взяткой!
Мрак!
Любой ценой обыграть конкурента за место в середине таблицы в середине чемпионата - это, мягко говоря, не то достижение, за которое кто-нибудь заплатит больше пяти рублей.
Резкое изменение коэффициентов ?