Задоров дебютировал за «Ванкувер» – в игре против бывшего клуба «Калгари». У него передача, 2 блока и «+2» за 17:37

Теги Ванкувер Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров дебютировал за «Ванкувер» – против бывшего клуба «Калгари».

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Россиянин провел дебютную игру за «Ванкувер» – против своей бывшей команды на ее арене. 

На 59-й минуте он сделал результативную передачу на Элиаса Петтерссона, поразившего пустые ворота. При этом изначально гол, ставший победным в матче, был записан на Задорова

Сегодня Никита (17:37 – 5-е время среди защитников команды, 0:39 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «+2») также отметился 2 блоками. 

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8 комментариев
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Задоров в паре с Майерсом - реально два шкафа. И пусть сегодня ничего не пропустили, но боязно за них, учитывая, как они "умеют" создавать проблемы у своих ворот.
+32
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+28
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Красавчик Никитос
+19
-5
+14
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Ответ Биомеханоид
Забил в пустые, со своей половины, в дебютном, Калгари... Я думал его побьют.
Петерссон в пустые забил
+10
0
+10
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Забил в пустые, со своей половины, в дебютном, Калгари... Я думал его побьют.
+8
-2
+6
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Правильное решение руководства Ванкувера забрать Задорова в Ванкувер , думаю этот клуб в этом сезоне выиграет кубок Стенли.
+7
-5
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Отличная игра, касатки усилились, грамотно забрав Никиту! Желаем Кузе вернуться на уровень игры прошлого года, и они реальный претендент на кубок!
+5
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+2
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Ответ lus
Сплюньте или постучите по дереву.
По Никите или по Тайлеру?😅
+1
0
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