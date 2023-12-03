Задоров дебютировал за «Ванкувер» – в игре против бывшего клуба «Калгари». У него передача, 2 блока и «+2» за 17:37

Никита Задоров дебютировал за «Ванкувер» – против бывшего клуба «Калгари».

«Кэнакс» одолели «Флэймс» (4:3) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин провел дебютную игру за « » – против своей бывшей команды на ее арене.

На 59-й минуте он сделал результативную передачу на Элиаса Петтерссона, поразившего пустые ворота. При этом изначально гол, ставший победным в матче, был записан на .

Сегодня Никита (17:37 – 5-е время среди защитников команды, 0:39 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «+2») также отметился 2 блоками.