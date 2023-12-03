Кучеров быстрее всех в истории «Тампы» набрал 40 очков в сезоне НХЛ. Форвард превзошел достижение Стэмкоса
Никита Кучеров быстрее всех в истории «Тампы» набрал 40 очков в сезоне НХЛ.
Нападающий сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Далласа».
Таким образом, Никита Кучеров набрал 40 (15+25) очков в 24 матчах чемпионата. Россиянин быстрее всех в истории клуба достиг отметки в 40 баллов.
Кучеров превзошел клубное достижение Стивена Стэмкоса, который набрал 40 очков за «Тампу» в сезоне‑2010/11 за 25 игр.
Также россиянин первым в нынешнем сезоне НХЛ достиг отметки в 40 набранных баллов. Кучеров является лидером гонки бомбардиров НХЛ.