Кучеров быстрее всех в истории «Тампы» набрал 40 очков в сезоне НХЛ. Форвард превзошел достижение Стэмкоса

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров быстрее всех в истории «Тампы» набрал 40 очков в сезоне НХЛ.

Нападающий сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Далласа».

Таким образом, Никита Кучеров набрал 40 (15+25) очков в 24 матчах чемпионата. Россиянин быстрее всех в истории клуба достиг отметки в 40 баллов.

Кучеров превзошел клубное достижение Стивена Стэмкоса, который набрал 40 очков за «Тампу» в сезоне‑2010/11 за 25 игр.

Также россиянин первым в нынешнем сезоне НХЛ достиг отметки в 40 набранных баллов. Кучеров является лидером гонки бомбардиров НХЛ.

6 комментариев
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Кучеряво двигается, в отличие от клуба..
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Хоть какая - то радость на сегодня
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Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Хоть какая - то радость на сегодня
Молнии в яме и не сверкают,🤣 Куч один ничего не сможет
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Давно болею за тампу, но нижние звенья просто ужас. Да и головин чудит. А денег нет. Печаль.
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Кучеров сегодня чуть ли не единственным светлым пятном был в этом мраке
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