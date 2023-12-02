Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»

Лионель Месси считает, что Бог хотел его победы на чемпионате мира.

«Я говорил об этом много лет назад: я был уверен, что стану чемпионом мира. Так было еще до поражения в финале .

И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил.

На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счете это произошло», – сказал капитан сборной в интервью Disney Star+.

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