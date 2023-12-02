Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2014 ЧМ-2022 Интер Майами религия Футбол

Лионель Месси считает, что Бог хотел его победы на чемпионате мира.

«Я говорил об этом много лет назад: я был уверен, что стану чемпионом мира. Так было еще до поражения в финале ЧМ-2014.

И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил.

На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счете это произошло», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

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67 комментариев
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Кажется у него уже деменция началась.
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Есть ощущение, что Месси после окончания карьеры будет выдавать очень нетривиальные мысли.

Вот уже первые звоночки )
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Даже когда из сборной уходил. Твёрдо верил
+17
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С каких пор это ФИФА и эмир Катара стали богами? 🧐
+24
-16
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Так верил что уходил с сборной после того как обвинил что сборная Бразилии покупает судей
Лучше бы не позорился
+11
-7
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Оооо…. Началось. Аргентинский Мостовой подрастает..
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Неутомимый) Реально, давайте заведем на его рассказы "как я стал чемпионом" "Маяковский счетчик".
Я верю в этого парня, уверен, он пробьет планку в 3000 пафосных повествований о своей великой победе)
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https://s1.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-18t191512z_1659084356_up1eici1hh9jb_rtrmadp_3_soccer-worldcup-arg-fra-report-990x555.jpg
Месси с богом, фото в цвете)
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Мракобесие в полный гномий рост
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У месси вечно спрашивают о чм, он отвечает, но это не нравится местной фауне вида "CRY7 FANS". Значит пора перестать постить о месси
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Ответ avolida
С каких пор это ФИФА и эмир Катара стали богами? 🧐
Горит?)
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Ответ Ирка Филькина
Так верил что уходил с сборной после того как обвинил что сборная Бразилии покупает судей Лучше бы не позорился
Ну давай, герой, пойди поиграй за сборную когда тебя полстраны ненавидит
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Леганас реально думает, что он кем-то там стал))
Он - чемпион мира. Ты - рандомный рандом
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А Бог в курсе?)
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Надо сказать, что Бог, видимо, весьма благоволит сборной Аргентины!
Одному, в свое время, помог рукой мяч забить, второму помог чемпионом мира стать. Чудно.
+3
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Забавно что многие считают Месси умным человеком
Умный человек такую фигню бы не нес
+8
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Бог ему судья 😁
+5
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Что характерно, делает нажим на то, что: Я стал чемпионом мира, МНЕ было нелегко, но Я всё преодолел, ведь так хотел Бог)
Остальные игроки СБОРНОЙ Аргентины: а чë в смысле 🤔🤔
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Он Мартинеса теперь Богом называет??
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Ну... так Инфантино с катарскими спонсорами еще никто не называл.
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Ибрагимович: Я этого не хотел.
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Клоун, надоел
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Я хочу ещё больше интервью с аутистом. Он раскрывается всё краше в каждом из них!
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Ответ Montenegro Serbian
Что характерно, делает нажим на то, что: Я стал чемпионом мира, МНЕ было нелегко, но Я всё преодолел, ведь так хотел Бог) Остальные игроки СБОРНОЙ Аргентины: а чë в смысле 🤔🤔
Спрашивают его лично, а не о всей команде
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Ответ Сикарио
Кажется у него уже деменция началась.
у него аутизм какой то степени)). все только начинается))
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Ответ Cruel Snake
Даже когда из сборной уходил. Твёрдо верил
Поверил и вернулся. Без переписывания голов на свой гель. Вопросы есть?)
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заменить слово " Бог" на "ФИФА" и все правильно будет, Лео, так и есть.
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Комментарий удален пользователем
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Куда-то не туда поперло Месси. Чем дальше, тем хуже. Похоже к сожалению все-таки не выдержал испытание славой.
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Ответ Гуго Капет
Надо сказать, что Бог, видимо, весьма благоволит сборной Аргентины! Одному, в свое время, помог рукой мяч забить, второму помог чемпионом мира стать. Чудно.
Кто молится, тому и помогает)
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Ответ Duck Nightingale
Пацаны, за минусы не перживайте. Щас мессифаны выдохнутся
Какие пацаны? Один артем на фейках🤣
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