Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»
Лионель Месси считает, что Бог хотел его победы на чемпионате мира.
«Я говорил об этом много лет назад: я был уверен, что стану чемпионом мира. Так было еще до поражения в финале ЧМ-2014.
И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил.
На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счете это произошло», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.
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Вот уже первые звоночки )
Лучше бы не позорился
Я верю в этого парня, уверен, он пробьет планку в 3000 пафосных повествований о своей великой победе)
Месси с богом, фото в цвете)
Одному, в свое время, помог рукой мяч забить, второму помог чемпионом мира стать. Чудно.
Умный человек такую фигню бы не нес
Остальные игроки СБОРНОЙ Аргентины: а чë в смысле 🤔🤔