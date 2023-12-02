Бедард о слухах про его мать и Перри: «Чушь собачья. Это повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это просто фэйк»
Коннор Бедард отреагировал на слухи касательно Кори Перри.
Ранее появлялись слухи о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон это опровергли.
Кори Перри дал понять, что его увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем. Напомним, «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента.
«Очевидно, что все это просто чушь собачья в интернете. Это, конечно, повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это вне нашего контроля. И все это просто фэйк, выдуманная чепуха.
Это неважно, как я уже сказал. Появляются какие-то сообщения, и люди хотят пошутить. Очевидно, что то, что произошло с [Перри], серьезно, и первое, что беспокоит, – это то, все ли в порядке с ним и с его семьей.
Это не здорово, но это вне нашего контроля. Мне не нужно больше говорить об этом», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.
Если, что тут можно редактировать комментарии в течении 15 минут)
Как там говорится - у кого что болит, тот о том и говорит) Да и стрелки не красиво переводить)
Если это, конечно, не касается нынешних игроков, например, Бедарда