Бедард о слухах про его мать и Перри: «Чушь собачья. Это повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это просто фэйк»

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ алкоголь и спорт Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард отреагировал на слухи касательно Кори Перри.

Ранее появлялись слухи о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон это опровергли.

Кори Перри дал понять, что его увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем. Напомним, «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента.

«Очевидно, что все это просто чушь собачья в интернете. Это, конечно, повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это вне нашего контроля. И все это просто фэйк, выдуманная чепуха.

Это неважно, как я уже сказал. Появляются какие-то сообщения, и люди хотят пошутить. Очевидно, что то, что произошло с [Перри], серьезно, и первое, что беспокоит, – это то, все ли в порядке с ним и с его семьей.

Это не здорово, но это вне нашего контроля. Мне не нужно больше говорить об этом», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.

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19 комментариев
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руководству клуба спасибо сказать надо, идиоты. вместо того, чтобы сразу четко обозначить правду, начали замалчивать, глупые формулировки, вот и породили все эти грязные слухи. сила в правде.
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Ответ sk0208827
Прям представляю как часть юзеров поют песню Сектор Газа Мастурбация)
ты прям слишком активный в этой новости, болезненная тема?
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“It’s tchush’ sobachja” -said NextOne
+10
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Ответ sk0208827
т.к. большинство из них гуся душат
Как общение с самим собой проходит?)
Если, что тут можно редактировать комментарии в течении 15 минут)
+7
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Достойно ответил, успеха парню, впереди Колдер! 👍
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Ответ sk0208827
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Приятно, что следишь за мной)
Как там говорится - у кого что болит, тот о том и говорит) Да и стрелки не красиво переводить)
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Ответ DonaldBrashear 2.0
руководству клуба спасибо сказать надо, идиоты. вместо того, чтобы сразу четко обозначить правду, начали замалчивать, глупые формулировки, вот и породили все эти грязные слухи. сила в правде.
Не надо валить с больной головы на здоровую (относительно). В клубе может и не гении, но главная причина это распространение шуток про мать обычными юзерами. Каждый из этих юзеров понимает, что в реальной жизни схлопотал бы за такие слова в рыло без лишних разговоров. А в интернете всё можно.
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Ответ Karra
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Ответ Karra
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Вуди вукпеккер)))
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Ответ DonaldBrashear 2.0
руководству клуба спасибо сказать надо, идиоты. вместо того, чтобы сразу четко обозначить правду, начали замалчивать, глупые формулировки, вот и породили все эти грязные слухи. сила в правде.
Так они пока разъяснений и не дали никаких, хотя казалось бы, вы его выперли уже, что там такого криминального скрывать?
Если это, конечно, не касается нынешних игроков, например, Бедарда
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Ответ DonaldBrashear 2.0
руководству клуба спасибо сказать надо, идиоты. вместо того, чтобы сразу четко обозначить правду, начали замалчивать, глупые формулировки, вот и породили все эти грязные слухи. сила в правде.
Может они искали выход из проблемы и придумывали историю. Может идиоты мы, кто поверили, что дело в алкоголизме Перри? А неудобную истину хотят затереть.
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Ответ KGBeast
Как общение с самим собой проходит?) Если, что тут можно редактировать комментарии в течении 15 минут)
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Ответ KGBeast
Приятно, что следишь за мной) Как там говорится - у кого что болит, тот о том и говорит) Да и стрелки не красиво переводить)
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Ответ sk0208827
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