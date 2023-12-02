Коннор Бедард отреагировал на слухи касательно Кори Перри.

Ранее появлялись слухи о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон это опровергли.

дал понять, что его увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем. Напомним, «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента.

«Очевидно, что все это просто чушь собачья в интернете. Это, конечно, повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это вне нашего контроля. И все это просто фэйк, выдуманная чепуха.

Это неважно, как я уже сказал. Появляются какие-то сообщения, и люди хотят пошутить. Очевидно, что то, что произошло с [Перри], серьезно, и первое, что беспокоит, – это то, все ли в порядке с ним и с его семьей.

Это не здорово, но это вне нашего контроля. Мне не нужно больше говорить об этом», – сказал нападающий « » .