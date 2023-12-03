«Ньюкасл» обыграл «МЮ» трижды подряд с общим счетом 6:0. Команда тен Хага сегодня 1 раз пробила в створ
«Ньюкасл» одержал третью сухую победу над «Манчестер Юнайтед» кряду.
Команда Эдди Хау дома одолела манкунианцев в 14-м туре АПЛ – 1:0.
В последний раз «МЮ» обыгрывал «сорок» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор «Ньюкасл» победил с таким же счетом в АПЛ, затем разгромил «МЮ» в Кубке лиги (3:0) и теперь выиграл с минимальным счетом.
В сегодняшней игре хозяева нанесли 22 удара по воротам соперника – против 8. «Юнайтед» лишь 1 раз попал в створ, и произошло это в первом тайме.
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Не за горами матчи с Лутоном. Тогда МЮ весь свой гнев обрушит.
Это позор.
Забавно будет, если его признают лучшим тренером ноября в АПЛ...и уволят🤡
Ссылаться на травмы не стоит. У Ньюкасла тоже пол команды травмированных.
Для решения серьезных задач Ньюкаслу надо менять тренеров по физухе и медштаб.
Может им какую-то документалку про МЮ посмотреть что ли? Мне кажется Скоулз с Кином даже сейчас бы лучше на поле смотрелись
ну а нашему хромому МЮ приятного возвращения на автобусе. будет время подумать над своей игрой.
Там, думаю, и Кейн набрал 7+2 максимум