«Ньюкасл» обыграл «МЮ» трижды подряд с общим счетом 6:0. Команда тен Хага сегодня 1 раз пробила в створ

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Эрик тен Хаг Футбол

«Ньюкасл» одержал третью сухую победу над «Манчестер Юнайтед» кряду.

Команда Эдди Хау дома одолела манкунианцев в 14-м туре АПЛ – 1:0.

В последний раз «МЮ» обыгрывал «сорок» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор «Ньюкасл» победил с таким же счетом в АПЛ, затем разгромил «МЮ» в Кубке лиги (3:0) и теперь выиграл с минимальным счетом.

В сегодняшней игре хозяева нанесли 22 удара по воротам соперника – против 8. «Юнайтед» лишь 1 раз попал в створ, и произошло это в первом тайме.

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50 комментариев
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как сказал Тен Хаг, у команды виден стиль!
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Самый скучный, нудный, отвратный футбол был при ван Гале, на мой взгляд. Но даже то было каким-никаким, но футболом. При Рангнике то, что показывал МЮ, футболом назвать было сложно. То, что МЮ показывает сейчас - это уровень Рангника в МЮ, не более того. Рассказы о том, что МЮ было хорош на отрезке 10-20 минут за матч, надоели. Все остальные команды играют 90+ минут. 10 пешеходов, незнакомых друг с другом, и Онана. Не в первый раз пишу об этом (да и не только я), но, похоже, что весь план на игру выглядит как "выйдите на поле и покажите что-нибудь, если получится".
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Пускай этот ненавистный Ньюкасл побеждает.
Не за горами матчи с Лутоном. Тогда МЮ весь свой гнев обрушит.
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Ответ Роман Стойкий
Мю в лч играл на неделе тяжелый матч поэтому у ньюкасла приимущечтво
Какое преимущество? Ньюкасл, имея травмы у основных игроков, проводил тяжелейший матч с самим ПСЖ, где англичан ещё и засудили перед исторической победой, максимально подорвав моральное состояние. А МЮ играл с относительно скромным Галатасараем из лиги не из топ-5
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Просто увольте уже этого "менеджера"
Это позор.

Забавно будет, если его признают лучшим тренером ноября в АПЛ...и уволят🤡
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6хаг
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Какой прессинг до забитого мяча у Ньюкасла, просто сумасшедший прессинг!
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Ответ Quintin07
как сказал Тен Хаг, у команды виден стиль!
Значит проиграли на стиле!
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МЮ при Тен Хаге превратились в легковесную и безвольную команду. При Моуре и Сульшере МЮ все равно уважали, даже без игры был характер.
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Не всё то золото, что блестит. Тренер Не уровень топ клуба. МЮ прогадал. По игре тихий ужас. В чистую сливают топам, при таком потенциале.
Ссылаться на травмы не стоит. У Ньюкасла тоже пол команды травмированных.
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во что играет мю? мне кто нибудь подскажет?
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Ответ Nickolay Lyskov
Самый скучный, нудный, отвратный футбол был при ван Гале, на мой взгляд. Но даже то было каким-никаким, но футболом. При Рангнике то, что показывал МЮ, футболом назвать было сложно. То, что МЮ показывает сейчас - это уровень Рангника в МЮ, не более того. Рассказы о том, что МЮ было хорош на отрезке 10-20 минут за матч, надоели. Все остальные команды играют 90+ минут. 10 пешеходов, незнакомых друг с другом, и Онана. Не в первый раз пишу об этом (да и не только я), но, похоже, что весь план на игру выглядит как "выйдите на поле и покажите что-нибудь, если получится".
Именно. Просто даже у Челси видно, что команда пытается играть а футбол и их текущее положение это фактор отсутствия удачи и то, что за матч стабильно минут 10 выдают без концентрации
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Это Роналду мешает🤣
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Эдди Хау умничка: выстраивает команду, постоянно потихонечку прогрессируют. И это при громадном количестве травмированных.
Для решения серьезных задач Ньюкаслу надо менять тренеров по физухе и медштаб.
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Опять Санчо всех подвёл
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Через 4 матча выезд на Энфилд, походу Клопп уволит очередного тренера МЮ, если Тухель не сделает это раньше.
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Ответ Yelzin Teheda
во что играет мю? мне кто нибудь подскажет?
Бей беги окружай ворота
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Манчестер юнайтед позорище футбола!!!
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Ну что ж, Фулхемы и Лутоны закончились. Хотя даже сегодня этот середняк мог отскочить) Как там Хойлунд, кстати?
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При этом они имея деньги на покупают всяких Антони за 100 лямов, как лысый бездарь
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Как им не стыдно, интересно
Может им какую-то документалку про МЮ посмотреть что ли? Мне кажется Скоулз с Кином даже сейчас бы лучше на поле смотрелись
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Ответ Nickolay Lyskov
Самый скучный, нудный, отвратный футбол был при ван Гале, на мой взгляд. Но даже то было каким-никаким, но футболом. При Рангнике то, что показывал МЮ, футболом назвать было сложно. То, что МЮ показывает сейчас - это уровень Рангника в МЮ, не более того. Рассказы о том, что МЮ было хорош на отрезке 10-20 минут за матч, надоели. Все остальные команды играют 90+ минут. 10 пешеходов, незнакомых друг с другом, и Онана. Не в первый раз пишу об этом (да и не только я), но, похоже, что весь план на игру выглядит как "выйдите на поле и покажите что-нибудь, если получится".
Согласен на все 💯
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жестко Ньюкасл обиделся за финал КЛ, конечно. и ведь не скажешь, что не по делу обыгрывают.
ну а нашему хромому МЮ приятного возвращения на автобусе. будет время подумать над своей игрой.
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Ньюкасл чемпик, чо уж тут)
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Очень было приятно наблюдать как Рэшфорд теряет мяч и идёт пешком на своей половине) думаю футболисты устали от Эрика и всеми силами пытаются намекнуть ему что бы отчаливал уже наконец в Голландию) Зато Эрик сегодня доказал всем и показал за что взял Анану, очень много длинных передач, главный плеймекер команды сегодня)
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Не всё то золото, что блестит. Тренер Не уровень топ клуба. МЮ прогадал. По игре тихий ужас. В чистую сливают топам, при таком потенциале. Ссылаться на травмы не стоит. У Ньюкасла тоже пол команды травмированных.
Ты прав. Только Тен Хаг и не блестел никогла)
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Ответ Nickolay Lyskov
Самый скучный, нудный, отвратный футбол был при ван Гале, на мой взгляд. Но даже то было каким-никаким, но футболом. При Рангнике то, что показывал МЮ, футболом назвать было сложно. То, что МЮ показывает сейчас - это уровень Рангника в МЮ, не более того. Рассказы о том, что МЮ было хорош на отрезке 10-20 минут за матч, надоели. Все остальные команды играют 90+ минут. 10 пешеходов, незнакомых друг с другом, и Онана. Не в первый раз пишу об этом (да и не только я), но, похоже, что весь план на игру выглядит как "выйдите на поле и покажите что-нибудь, если получится".
многим в комментах нравится тен хаг, "он ведь самого роналду выгнал, дайте тренеру время, всё будет". а по факту это просто нереальный провал
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Все из-за Санчо, Роналду, Де Хеа)) Тен Хааг не причем!!))
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Вот ещё одни шейхи начинают потихоньку жучить "брендовые" топы. Это прекрасно.
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"Дайте Тен Хагу поработать! Он же взял говночашку! Были третьими!"
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Ахахах точно на броневике , это лучшее что сегодня я прочитал 🤣🤣🤣
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дата регистрации 3 декабря 2023 года))) все ясно!))
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Ответ Pozharskiy
Ты прав. Только Тен Хаг и не блестел никогла)
Погоди, у него же лысина блестит и хорошо блестит)
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Где ригоберка? Уже 10 минут прошло😅😅😅😅😅😅
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Ответ Невский баклан
Помню сороки были крепкими с Ширером, потом не видно стало на пару десятков лет, как бы МЮ такой путь не повторил. МЮ был топом и пал. Чем то МЮ в Англии схож со Спартаком в России, был сильнейшим, больше всего болельщиков, но плюхнулся так что выбраться не может.
Вспомнил Ньюкасл с Ширером, а МЮ до Фергюсона не хочешь вспоминать? Если кто не знал, все величие и история МЮ, это глава биографии Фергюсона, между Абердином и пенсией. То, чем был МЮ до него, и то чем стал после и есть историческое место этого клуба.
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Ну хоть прессинговали?
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4:1 в створ, кто то сомневается о справедливости счёта? точнее победы. Мне жалко болельщиков МЮ, из-за руководства и тренера страдает команда и болельщики. терпения
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Давно не видел такую откровенно бесхребетную игру в исполнении МЮ. Сразу вспоминается игра против Уотфорда в аккурат перед увольнением Сульшера
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Ну, тенденция есть. Только 1:0. В следующем матче могут вообще в ничью сыграть.
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голландцы рулят.
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Роналду + Вегорст + Хейлунд 1+0 за полтора сезона у гения этого.
Там, думаю, и Кейн набрал 7+2 максимум
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Наконец-то у МЮ стабильность!
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Настоящий Юнайтед
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