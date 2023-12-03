«Ньюкасл» обыграл «МЮ» трижды подряд с общим счетом 6:0. Команда тен Хага сегодня 1 раз пробила в створ

«Ньюкасл» одержал третью сухую победу над «Манчестер Юнайтед» кряду.

Команда Эдди Хау дома одолела манкунианцев в 14-м туре – 1:0.

В последний раз « » обыгрывал «сорок» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор « » победил с таким же счетом в АПЛ, затем разгромил «МЮ» в Кубке лиги (3:0) и теперь выиграл с минимальным счетом.

В сегодняшней игре хозяева нанесли 22 удара по воротам соперника – против 8. «Юнайтед» лишь 1 раз попал в створ, и произошло это в первом тайме.

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