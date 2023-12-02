НБА. «Клипперс» примут «Голден Стэйт», «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто» и другие матчи

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В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

В полночь по московскому времени в Лос-Анджелесе начнется встреча «Клипперс» и «Голден Стэйт». Позже действующий чемпион НБА «Денвер» сыграет в гостях с «Сакраменто»

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Голден Стэйт
Дата проведения
3 декабря, 00.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Миннесота
Дата проведения
3 декабря, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Бруклин – Орландо
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Детройт – Кливленд
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Новый Орлеан
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Майами – Индиана
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Атланта
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Даллас – Оклахома-Сити
Дата проведения
3 декабря, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Финикс – Мемфис
Дата проведения
3 декабря, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Юта – Портленд
Дата проведения
3 декабря, 05.30, «Delta Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Денвер
Дата проведения
3 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Хьюстон
Дата проведения
3 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Время каеф 🤤
+3
0
+3
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клиппаки дома постараются отыграться
+1
0
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но голда будет сопротивляться..
насколько сильно
не знаем
раз слухи пошли про обмен
то кина не будет
0
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Мозес Муди и все остальные ноунеймы гсв затащат снова
0
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Ответ Александр Мутьянов
но голда будет сопротивляться.. насколько сильно не знаем раз слухи пошли про обмен то кина не будет
Что за обмен?
0
0
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