НБА. «Клипперс» примут «Голден Стэйт», «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто» и другие матчи

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

В полночь по московскому времени в Лос-Анджелесе начнется встреча « » и « ». Позже действующий чемпион НБА « » сыграет в гостях с « »

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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