НБА. «Клипперс» примут «Голден Стэйт», «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто» и другие матчи
В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.
В полночь по московскому времени в Лос-Анджелесе начнется встреча «Клипперс» и «Голден Стэйт». Позже действующий чемпион НБА «Денвер» сыграет в гостях с «Сакраменто»
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 00.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 3 декабря, 01.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 3 декабря, 05.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 05.30, «Delta Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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насколько сильно
не знаем
раз слухи пошли про обмен
то кина не будет