У Захаряна нет результативных действий за 472 минуты в 13 играх за «Сосьедад». Его выпустили на 16-й минуте матча с «Осасуной» и заменили на 88-й
У Арсена Захаряна нет результативных действий в составе «Реал Сосьедад».
Сегодня команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с «Осасуной» в 15-м туре Ла Лиги – 1:1.
Захарян вышел на поле на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа. Россиянин не доиграл до конца матча – Андре Силва вышел вместо него на 88-й минуте.
Это был 13-й матч Арсена в составе «Сосьедада», 4 раза он выходил в стартовом составе. В общей сложности хавбек провел на поле 472 минуты, не отличившись результативными действиями.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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Во-вторых, у него явно была усталость после матча в ЛЧ в середине недели(это отмечал и тренер), там 90 минут отбегал. Здесь замена была на 16й минуте вынужденная, на позицию(даже Ойарасбаль позже вышел) - эт главное, к доверию. А обратная - логичная
В общем, все ок, переживать не стоит
Единственное, он оч стремается на себя игру брать, надо бы поувереннее играть и рисковать
И ожидания от него в команде соответствующие.
Утром отпишись сколько)
...ну а голы и пасы ещё придут.
Надеюсь прибавят игру в последующих матчах. А Арсен там открывает зоны уводит и тянет на себя защитников, а мяч партнёры отдают назад...,много таких моментов обидно что не выйгралти!
Разберут надеюсь все ошибки...в разборе полётов.