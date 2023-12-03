У Захаряна нет результативных действий за 472 минуты в 13 играх за «Сосьедад». Его выпустили на 16-й минуте матча с «Осасуной» и заменили на 88-й

У Арсена Захаряна нет результативных действий в составе «Реал Сосьедад».

Сегодня команда из сыграла вничью с «Осасуной» в 15-м туре – 1:1.

вышел на поле на 16-й минуте, заменив . Россиянин не доиграл до конца матча – вышел вместо него на 88-й минуте.

Это был 13-й матч Арсена в составе «Сосьедада», 4 раза он выходил в стартовом составе. В общей сложности хавбек провел на поле 472 минуты, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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