У Захаряна нет результативных действий за 472 минуты в 13 играх за «Сосьедад». Его выпустили на 16-й минуте матча с «Осасуной» и заменили на 88-й

Теги Осасуна Реал Сосьедад Ла Лига Андре Силва Андер Барренечеа Арсен Захарян Футбол

У Арсена Захаряна нет результативных действий в составе «Реал Сосьедад».

Сегодня команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с «Осасуной» в 15-м туре Ла Лиги – 1:1. 

Захарян вышел на поле на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа. Россиянин не доиграл до конца матча – Андре Силва вышел вместо него на 88-й минуте. 

Это был 13-й матч Арсена в составе «Сосьедада», 4 раза он выходил в стартовом составе. В общей сложности хавбек провел на поле 472 минуты, не отличившись результативными действиями. 

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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42 комментария
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нормально играл. не плохо и не хорошо, а нормально
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хорошо хоть не на 14-ой выпустили
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Ответ Всеволод Бобров
а почему обратно поменяли?
Офигели, увидев кокоринскую статистику:)
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Ответ Всеволод Бобров
а почему обратно поменяли?
Во-первых, вышел чистый форвард (Силва), мож на навесах затащить в концовке
Во-вторых, у него явно была усталость после матча в ЛЧ в середине недели(это отмечал и тренер), там 90 минут отбегал. Здесь замена была на 16й минуте вынужденная, на позицию(даже Ойарасбаль позже вышел) - эт главное, к доверию. А обратная - логичная
В общем, все ок, переживать не стоит

Единственное, он оч стремается на себя игру брать, надо бы поувереннее играть и рисковать
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3 паса под удар. 1 место в команде вместе с Кубо, который тоже 3 паса под удар отдал.
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Ответ Кефтеме
Терпение труд и всё перетрут...
Важно помнить, что Захарян входит в пятерку самый дорогих трансферов скромного провинциального баскского клуба за всю его историю.
И ожидания от него в команде соответствующие.
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Ответ Всеволод Бобров
а почему обратно поменяли?
Не тянет
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Вы задолбали с этим Захаряном. Любому кто разбирается в футболе, было понятно , что он как раз таки уровень Динамо и не больше )
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Помниться понтов было у Захаряна.Ну-ну)
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Терпение труд и всё перетрут...
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Ответ Avi Amore
А у спортс ру делать ничего считать минуты Захаряна
Давай лучше посчитаем твои минуты на спортсру
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Ответ Фёдор Костяшкин
Давай лучше посчитаем твои минуты на спортсру
Занимайся, друг
Утром отпишись сколько)
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Ответ Shikari
в пустыню к Малкому?
да нет, на северный полюс.
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Ни когда не понимал, что в нем Такого нашли.Обычный футболист
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Мне кажется правильнее было бы оценивать Захаряна с точки зрения адаптации под игровой стиль + полезных действий для команды в целом + общее влияния на игру.
...ну а голы и пасы ещё придут.
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ещё не адаптировался
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Вот то что его заменили очень тревожный звоночек.
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Ответ Дмитрий Евтюхин
Тут пару недель назад В. Березуцкий советовал всем росфутболистам уезжать из страны. Только вот вопрос - если 20-ти летний Захарян не особо тянет уровень примеры, то , что делать в Европе российским футболистам в возрасте 25-27 лет? Языков они в массе своей не знают, проведут от силы пару сезонов, покатаются по арендам и вернутся назад, зарабатывать такие неприятные В. Березуцкому госденьги.
ехать в Дании, Швеции, Польши, даже там уровень другой
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Бу-ра-ти-но.
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Ответ Farhat Sabitov
Мне кажется правильнее было бы оценивать Захаряна с точки зрения адаптации под игровой стиль + полезных действий для команды в целом + общее влияния на игру. ...ну а голы и пасы ещё придут.
так тоже по нулям - обсотрений нет, почти все пасы назад...играет с мыслью "как бы не испортить"
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Ответ Cruel Snake
Вот то что его заменили очень тревожный звоночек.
он +- час играл , ладно если бы в перерыве заменили бы , то тогда можно было бы переживать
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Ну не для европейского футбола захарян,это факт
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Ответ The Best 20
Ну не для европейского футбола захарян,это факт
в пустыню к Малкому?
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Ответ Саша Пушкин
Как пишут в женских пабликах ВК и Одноклассников "Претендуешь? Соответствуй! "
Паблики ВК и ОК , ты шутишь?
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Ответ Кефтеме
Заха не виноват что столько заплатили
Как пишут в женских пабликах ВК и Одноклассников "Претендуешь? Соответствуй! "
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Ответ Сергей Сорокин
Вся эта шушера Головин,Захарян,Миранчук ,только в России ценят местные "икцперты",а в Европе они никто !!!
А ты по жизни никто.
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Ответ Всеволод Бобров
а почему обратно поменяли?
Устал. 70 минут в Ла Лиге как матч в РПЛ.
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ребята, а что это за футболист такой, который 90 минут не может отбегать?
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Ответ Фёдор Костяшкин
Давай лучше посчитаем твои минуты на спортсру
Занимайся, утром статью напишешь
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Да если бы понимали и принимали решения чуть быстрее! Немного слабо выглядела игра Тирни, видимо пока не а форме, до травмы он выглядел поинтереснее.
Надеюсь прибавят игру в последующих матчах. А Арсен там открывает зоны уводит и тянет на себя защитников, а мяч партнёры отдают назад...,много таких моментов обидно что не выйгралти!
Разберут надеюсь все ошибки...в разборе полётов.
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