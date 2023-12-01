Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Нисканен, Бреннан, Илар выступят в коньковой «разделке» на 10 км

2 декабря на Кубке мира по лыжам пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:45 по московскому времени.

Старт-лист

22. Криста Пярмякоски (Финляндия)

24. Дельфин Клодель (Франция)

26. Хайди Венг (Норвегия)

30. Виктория Карл (Германия)

28. Пиа Финк (Германия)

32. Эбба Андерссон (Швеция)

34. Джесси Диггинс (США)

36. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

38. Катарина Хенниг (Германия)

40. Маргрете Бергане (Норвегия)

42. Рози Бреннан (США)

44. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

46. Эмма Рибом (Швеция)

48. Моа Илар (Швеция)

50. Лотта Венг (Норвегия)

52. Кертту Нисканен (Финляндия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре