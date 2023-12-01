Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Нисканен, Бреннан, Илар выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) гонка 10 км (жен) Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) сборная Франции жен Хайди Венг Джесси Диггинс Виктория Карл Кертту Нисканен Эбба Андерссон Лотта Венг Рози Бреннан Анне Кьерсти Калво Катарина Хенниг Астрид Ойре Шлинн Дельфин Клодель Эмма Рибом Маргрете Бергане Пиа Финк Моа Илар Лыжи

2 декабря на Кубке мира по лыжам пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:45 по московскому времени.

Старт-лист

22. Криста Пярмякоски (Финляндия)

24. Дельфин Клодель (Франция)

26. Хайди Венг (Норвегия)

30. Виктория Карл (Германия)

28. Пиа Финк (Германия)

32. Эбба Андерссон (Швеция)

34. Джесси Диггинс (США)

36. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

38. Катарина Хенниг (Германия)

40. Маргрете Бергане (Норвегия)

42. Рози Бреннан (США)

44. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

46. Эмма Рибом (Швеция)

48. Моа Илар (Швеция)

50. Лотта Венг (Норвегия)

52. Кертту Нисканен (Финляндия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шведкам желаю успешной гонки !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну чё, Джесс против Эббы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Малышка Фрида где? 🙁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ gerr_max
Ну чё, Джесс против Эббы?
vs Бреннан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ gerr_max
Ну чё, Джесс против Эббы?
Илар не забываем. Пока что Джесс против Илар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Kurri
Малышка Фрида где? 🙁
Заболела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий