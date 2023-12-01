Кубок России. Гонка преследования. Латыпов убежит первым, Сидоров – 2-м, Смольский – 3-м, Логинов – 8-м, Халили – 14-м

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Максим Воробей Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Евгений Сидоров Иван Тулатин Биатлон

2 декабря на этапе Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Евгений Сидоров – 0:03

3. Антон Смольский (Беларусь) – 0:09

4. Кирилл Бажин – 0:17

5. Роман Еремин – 0:27

6. Антон Бабиков – 0:32

7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:34

8. Александр Логинов – 0:40

9. Иван Тулатин (Беларусь) – 0:43

10. Максим Воробей (Беларусь) – 0:47...

14. Карим Халили – 0:53

15. Даниил Серохвостов – 0:54...

17. Александр Поварницын – 1:02...

18. Евгений Гараничев – 1:02...

26. Матвей Елисеев – 1:22...

39. Максим Цветков – 1:54

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

4 комментария
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Выиграет, думаю, кто-то из них: Смольский, Бажин, Бабиков
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а там морозы начинаются с выходных усиливаться
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Плотная борьба будет. Латыпов ходом хорош, Смольский стреляет увереннее, Бажин вообще в огне в начале этого сезона и ход подтянул. Он всё лето в свой тг канал выкладывал видео, как они с Волковым над техникой работают, неужели помогло. Серохвостов, если нормально отстреляет, высоко будет
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вот и узнаем , был Драчев прав или нет
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