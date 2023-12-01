Кубок России. Гонка преследования. Латыпов убежит первым, Сидоров – 2-м, Смольский – 3-м, Логинов – 8-м, Халили – 14-м
2 декабря на этапе Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
2-й этап
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Эдуард Латыпов
2. Евгений Сидоров – 0:03
3. Антон Смольский (Беларусь) – 0:09
4. Кирилл Бажин – 0:17
5. Роман Еремин – 0:27
6. Антон Бабиков – 0:32
7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:34
8. Александр Логинов – 0:40
9. Иван Тулатин (Беларусь) – 0:43
10. Максим Воробей (Беларусь) – 0:47...
14. Карим Халили – 0:53
15. Даниил Серохвостов – 0:54...
17. Александр Поварницын – 1:02...
18. Евгений Гараничев – 1:02...
26. Матвей Елисеев – 1:22...
39. Максим Цветков – 1:54
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске