Кубок России. Гонка преследования. Наталия Шевченко стартует первой, Резцова – 2-й, Гербулова – 3-й, Дербушева – 4-й, Сливко – 5-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Кубок России спринт (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Анастасия Гришина Анастасия Зырянова Биатлон

2 декабря на этапе Кубка России по биатлону пройдет женская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Женщины

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Кристина Резцова – 0:15

3. Наталья Гербулова – 0:18

4. Тамара Дербушева – 0:18

5. Виктория Сливко – 0:23

6. Анастасия Зырянова – 0:28

7. Анастасия Гришина – 0:34

8. Елизавета Каплина – 0:36

9. Ирина Казакевич – 0:40

10. Анастасия Батманова – 0:43

11. Анна Сола (Беларусь) – 0:44

12. Полина Шевнина – 0:58

13. Анастасия Гореева – 1:02

14. Ксения Довгая – 1:07

15. Екатерина Носкова – 1:13

16. Ульяна Нигматуллина – 1:26

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

8 комментариев
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Шевченко сильна ходом, если много не намажет не уступит победу
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Хочется, чтобы Зырянова с Гришиной в призы заехали) и Резцова, конечно
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Ответ re#mn
Казакевич с Каплиной в яме штоль сидят, никакие были
под нагрузками, в начале сезона это нормально, главное к ГС быть на пике
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Ответ тоторо
Ставлю на Мекрюкову, крис и солу
а я буду болеть против них, а поставлю на Зырянову Гришину и Дербушеву, да, еще и против сливы
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Казакевич с Каплиной в яме штоль сидят, никакие были
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а кроме Солы больше нет белорусок?
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Ставлю на Мекрюкову, крис и солу
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У Вики отличная позиция для атаки, особенно в гонке с 4 рубежами.
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