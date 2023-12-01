Кубок России. Гонка преследования. Наталия Шевченко стартует первой, Резцова – 2-й, Гербулова – 3-й, Дербушева – 4-й, Сливко – 5-й
2 декабря на этапе Кубка России по биатлону пройдет женская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
2-й этап
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Женщины
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Наталия Шевченко
2. Кристина Резцова – 0:15
3. Наталья Гербулова – 0:18
4. Тамара Дербушева – 0:18
5. Виктория Сливко – 0:23
6. Анастасия Зырянова – 0:28
7. Анастасия Гришина – 0:34
8. Елизавета Каплина – 0:36
9. Ирина Казакевич – 0:40
10. Анастасия Батманова – 0:43
11. Анна Сола (Беларусь) – 0:44
12. Полина Шевнина – 0:58
13. Анастасия Гореева – 1:02
14. Ксения Довгая – 1:07
15. Екатерина Носкова – 1:13
16. Ульяна Нигматуллина – 1:26
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске