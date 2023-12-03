Василевский заменен после 2-го периода игры с «Далласом». Вратарь «Тампы» пропустил 6 шайб, отразив 19 из 25 бросков

Теги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Андрей Василевский Юнас Юханссон Хоккей

Андрей Василевский пропустил шесть шайб и был заменен в матче с «Далласом».

«Даллас» и «Тампа» (6:1, третий период) проводят игру регулярного чемпионата НХЛ.

К 35-й минуте игры российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб, из которых две – в ситуации, когда «Даллас» действовал в большинстве.

Голкипер доиграл второй период до его завершения, а с первых секунд третьего отрезка игры в воротах «Тампы» появился Юнас Юханссон.

В результате Василевский отразил 19 из 25 бросков в этом матче при проценте отраженных бросков 76.

Это четвертый матч Василевского в нынешнем сезоне после восстановления от травмы.

4 комментария
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да тяжело пошло
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Заменили? Нормально! Андрей ещё не готов к сложным играм. Но верю в него. Желаю здоровья и успехов в играх.
(но и замена Андрея - не помогла команде к приближению спасения игры.....).
+3
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+3
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рано они его с лазарета выдернули
+2
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