Василевский заменен после 2-го периода игры с «Далласом». Вратарь «Тампы» пропустил 6 шайб, отразив 19 из 25 бросков
Андрей Василевский пропустил шесть шайб и был заменен в матче с «Далласом».
«Даллас» и «Тампа» (6:1, третий период) проводят игру регулярного чемпионата НХЛ.
К 35-й минуте игры российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб, из которых две – в ситуации, когда «Даллас» действовал в большинстве.
Голкипер доиграл второй период до его завершения, а с первых секунд третьего отрезка игры в воротах «Тампы» появился Юнас Юханссон.
В результате Василевский отразил 19 из 25 бросков в этом матче при проценте отраженных бросков 76.
Это четвертый матч Василевского в нынешнем сезоне после восстановления от травмы.
(но и замена Андрея - не помогла команде к приближению спасения игры.....).