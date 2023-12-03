Василевский заменен после 2-го периода игры с «Далласом». Вратарь «Тампы» пропустил 6 шайб, отразив 19 из 25 бросков

Андрей Василевский пропустил шесть шайб и был заменен в матче с «Далласом».

«Даллас» и « » (6:1, третий период) проводят игру регулярного чемпионата .

К 35-й минуте игры российский вратарь «Лайтнинг» пропустил шесть шайб, из которых две – в ситуации, когда « » действовал в большинстве.

Голкипер доиграл второй период до его завершения, а с первых секунд третьего отрезка игры в воротах «Тампы» появился .

В результате Василевский отразил 19 из 25 бросков в этом матче при проценте отраженных бросков 76.

Это четвертый матч Василевского в нынешнем сезоне после восстановления от травмы.