Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»
Уэсли Снейдер считает, что он заслужил «Золотой мяч» 2010 года.
«Было немного несправедливо, что я не получил «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не тот человек, который плачет из-за этого. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.
Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и очень счастлив в связи с этим», – сказал экс-футболист сборной Нидерландов и «Интера» в интервью Alhayah TV.
Месси в 2010 году выступал за «Барселону». В тот год Лео выиграл чемпионат Ла Лиги и Суперкубок Испании.
Снейдер дошел до финала ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. Также он сделал требл в составе «Интера», выиграв чемпионат Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.
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По мне так, достижения Снейдера ценнее как в командном, так и в индивидуальном плане, если с Иньестой сравнивать. Месси же не было ни в одном из финалов, хоть статистика и бешеная.
Но остаётся Иньеста. Как раз в том финале забил. Сезон провел отличный для своей позиции, чемпион мира.
Убираем Иньесту? Есть ещё Хави, потрясающий сезон, чемпион мира.
Убираем Хави? Есть Милито, его одноклубник, тоже прекрасно провел ЧМ, лучший игрок года в Италии, лучший игрок ЛЧ, отлично провёл ЧМ.
Снейдер не выиграл, потому что не был однозначно лучшим. Но был очень хорош, факт.
Уже, почитай, 13 лет и взахлёб.
Но, тут говорится, понимать надо. Пенальти сами себя не забьют.
Вы и ваши адепты писали, что командные трофеи не главное, главное - индивидуальная игра.
Разве есть у кого-то сомнения, что в 2013-м Роналду индивидуальнее был на несколько голов выше Рибери?
И эти же персонажи пишут про 2013 год, когда Месси был выше Рибери😂😂😂
Также они: Рибери - истинный обладатель ЗМ 2013!
У меня вопрос: а Рибери забивал в полуфинале и финале ЛЧ 2012/13?😄😄😄
Он провел лучше всех сезон, получай ЗМ.
ЗМ за сзаслуги можно давать в том случае, когда в сезоне нет яркости,и среди номинантов он выделяется стабильности и при этом не получал до этого ЗМ, и тогда получает ЗМ за все годы. И больше ничего не сможе тполучит ьза заслуги в дальнейшем. Тоесть Месси и Ронаулду не должны были получать липовые ЗМ за заслуги.
Снейдер тогда провел лучше всех сезон и заслужил ЗМ. Так же как и Нойер в 2014 году, так же как и Бейл в 2016 году, Холанд в 2023.
Факт в том, что он нигде не был признан лучшим.
Месси тогда ФИФА дико продвигала и купив у Франс Футбол право давать ЗМ они спокойно дарили месси раз за разом
Даже ты не ответишь почему тот ЗМ выиграл роналду с 0 трофеев и переголосованием.
Месси индивидуально был сильнее всех)