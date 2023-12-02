Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»

Уэсли Снейдер считает, что он заслужил «Золотой мяч» 2010 года.

«Было немного несправедливо, что я не получил « » 2010 года, а взял его. Но я не тот человек, который плачет из-за этого. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.

Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и очень счастлив в связи с этим», – сказал экс-футболист сборной Нидерландов и « » в интервью Alhayah TV.

Месси в 2010 году выступал за «Барселону». В тот год Лео выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

дошел до финала ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. Также он сделал требл в составе «Интера», выиграв чемпионат Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!