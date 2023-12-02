Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»

Теги Интер сборная Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер МЛС Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Интер Майами Футбол

Уэсли Снейдер считает, что он заслужил «Золотой мяч» 2010 года.

«Было немного несправедливо, что я не получил «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не тот человек, который плачет из-за этого. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.

Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и очень счастлив в связи с этим», – сказал экс-футболист сборной Нидерландов и «Интера» в интервью Alhayah TV.

Месси в 2010 году выступал за «Барселону». В тот год Лео выиграл чемпионат Ла Лиги и Суперкубок Испании.

Снейдер дошел до финала ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. Также он сделал требл в составе «Интера», выиграв чемпионат Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

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126 комментариев
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Лукавит Уэсли. Карьера сразу по нисходящей пошла после того ЗМ, явно ментально подкосило. Но я в целом согласен, что в 2010 он заслуживал ЗМ больше Месси. Что в Интере, что в сборной вся игра шла через него, несколько важнейших голов забил, гениальные 2 паса в финале, которые запорол Роббен, из-за чего ЗМ от Снейдера и уплыл.
+116
-21
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Самый странный ЗМ был. Надо было давать либо испанцам, либо Снейдеру.
+58
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Ответ Марат Люсьеныч
так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
Милито вообще в претендентах даже не было, что ещё больший бред
+40
-4
+36
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Самый позорный зм, Месси по хорошему в тройке не должно было быть
+56
-33
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Ответ Денис Олегович
Лукавит Уэсли. Карьера сразу по нисходящей пошла после того ЗМ, явно ментально подкосило. Но я в целом согласен, что в 2010 он заслуживал ЗМ больше Месси. Что в Интере, что в сборной вся игра шла через него, несколько важнейших голов забил, гениальные 2 паса в финале, которые запорол Роббен, из-за чего ЗМ от Снейдера и уплыл.
Лучшим в Интере был признан Милито
+27
-9
+18
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Ответ alexmixer9
Самый позорный зм, Месси по хорошему в тройке не должно было быть
но ведь за 10й зм голосовали игроки и тренера, получается, месси купил их?
+27
-11
+16
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Ответ Марат Люсьеныч
так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
Кому кому уж точно не лео в том сезоне
+24
-11
+13
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Ответ LaffyTaffy
Самый странный ЗМ был. Надо было давать либо испанцам, либо Снейдеру.
Самый странный ЗМ был в 2013!!! У Кр7 родного трофея вообще за год даже кубка или скперкубка, или ла лиги не было!!! Вот где самый стремный зм. В 2010 месси хотя бы выиграл ла лигу и суперкубок страны. В ла лиге забил 34 мяча в 35 матчах и в лч 8 в 11 матчах!+ 3б
+30
-20
+10
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Иньеста, Снейдер и Милито провели огненный сезон, ещё бы отметил Форлана, который и в сборной Уругвая был хорош, ну и первую ЛЕ для Атлетико вырвал
+12
-2
+10
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так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
+34
-26
+8
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Ответ damondiamond
Футболу нужна была звезда для популяризации, так что выбрали Месси, а потом им очень подфартило, что выстрелил Роналду и они сделали из этого целую эпоху, так что просто нельзя было получать золотые мячи в их эпоху
ага, месси выбрали, а рон выстрелил. более тупую вещь я сегодня не читал :))
+13
-5
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Ответ Фарид Харисов
Убираем из уравнения Месси, предположим что мы забыли про его в целом невероятный по статистике и игре сезон. Не выиграл ЛЧ или ЧМ — вон из списка. Но остаётся Иньеста. Как раз в том финале забил. Сезон провел отличный для своей позиции, чемпион мира. Убираем Иньесту? Есть ещё Хави, потрясающий сезон, чемпион мира. Убираем Хави? Есть Милито, его одноклубник, тоже прекрасно провел ЧМ, лучший игрок года в Италии, лучший игрок ЛЧ, отлично провёл ЧМ. Снейдер не выиграл, потому что не был однозначно лучшим. Но был очень хорош, факт.
Ну одно дело тащить в сборной Испании с Хави, Вильей и Касильясом или в Барсе с тем же Хави и Месси, а другое вытягивать сборную Голландии с корягами типа Де Йонга или Хейтинги.

По мне так, достижения Снейдера ценнее как в командном, так и в индивидуальном плане, если с Иньестой сравнивать. Месси же не было ни в одном из финалов, хоть статистика и бешеная.
+13
-8
+5
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Ответ Денис Олегович
Лукавит Уэсли. Карьера сразу по нисходящей пошла после того ЗМ, явно ментально подкосило. Но я в целом согласен, что в 2010 он заслуживал ЗМ больше Месси. Что в Интере, что в сборной вся игра шла через него, несколько важнейших голов забил, гениальные 2 паса в финале, которые запорол Роббен, из-за чего ЗМ от Снейдера и уплыл.
Убираем из уравнения Месси, предположим что мы забыли про его в целом невероятный по статистике и игре сезон. Не выиграл ЛЧ или ЧМ — вон из списка.

Но остаётся Иньеста. Как раз в том финале забил. Сезон провел отличный для своей позиции, чемпион мира.

Убираем Иньесту? Есть ещё Хави, потрясающий сезон, чемпион мира.

Убираем Хави? Есть Милито, его одноклубник, тоже прекрасно провел ЧМ, лучший игрок года в Италии, лучший игрок ЛЧ, отлично провёл ЧМ.

Снейдер не выиграл, потому что не был однозначно лучшим. Но был очень хорош, факт.
+41
-38
+3
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Ответ LaffyTaffy
Самый странный ЗМ был. Надо было давать либо испанцам, либо Снейдеру.
В 2013 с переголосованием не странный ЗМ был, когда выиграл игрок с 0 трофеев?)
+3
-1
+2
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Ответ alexmixer9
Самый позорный зм, Месси по хорошему в тройке не должно было быть
самый позорный когда ради кринжа сделали переголосование в 2013
+4
-2
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Зато как на sports’е плачут.
Уже, почитай, 13 лет и взахлёб.
+2
0
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Ответ zzzeeerrrooo
Лучшим в Интере был признан Милито
Милито оказался в нужном месте в нужное время. Он был игроком уровня звезды условного Реал Сосьедада или Удинезе. То есть, он не был нападающим уровня Креспо, Вьери, Ибрагимовича (про Луиса Роналдо я вообще молчу). Но, каким-то чудом, его встроили так эффективно в схему игры, что он реально был полезен. Думаю, признанием Диего лучшим - это признание фактической пользы и проявление персональной любви к нему, а не мастерства. Снейдер, конечно, большего масштаба талант, чем Милито. Снейдер был козырем того Интера
+2
0
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Тогда мир ещё не знал, что не важно сколько ты забил или выиграл, а важна твоя фамилия. Под эту схему попадёт не один зм.
+10
-8
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Смотри Уэсли, Лионель не злопамятный, Роберт подтвердит.
+4
-2
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Ответ Габи Жезус
Люблю аргумент по поводу этого позорного ЗМ в стиле "ну Снейдер даже в тройку не входил, если бы не Месси. то забрали бы Хави/Иньеста" И эти же персонажи пишут про 2013 год, когда Месси был выше Рибери😂😂😂
В 2013 против правил продлили голосование. До продления первое место занимал Рибери
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Ответ Марат Люсьеныч
так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
Так Месси, в этом году, дали ЗМ за турнир длинной месяц)
+4
-3
+1
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Да там много таких. Иньеста, Хави, Снейдер, Роббен...

Но, тут говорится, понимать надо. Пенальти сами себя не забьют.
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Ответ Domian
В 2013 было переголосование - нарушение регламента, подлог. Тут даже не речь кто и сколько и где забил. Тут явная фальсификация о которой все знают.
Ну продлили и продлили, дальше что?
Вы и ваши адепты писали, что командные трофеи не главное, главное - индивидуальная игра.
Разве есть у кого-то сомнения, что в 2013-м Роналду индивидуальнее был на несколько голов выше Рибери?
+2
-1
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Да там много таких. Иньеста, Хави, Снейдер, Роббен... Но, тут говорится, понимать надо. Пенальти сами себя не забьют.
Рибери, Нойер, Гризманн.
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-1
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Люблю аргумент по поводу этого позорного ЗМ в стиле "ну Снейдер даже в тройку не входил, если бы не Месси. то забрали бы Хави/Иньеста"

И эти же персонажи пишут про 2013 год, когда Месси был выше Рибери😂😂😂
+9
-8
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Фанаты Месси: Холланд не заслужил ЗМ, т.к он не забил в полуфинале и финале ЛЧ.
Также они: Рибери - истинный обладатель ЗМ 2013!
У меня вопрос: а Рибери забивал в полуфинале и финале ЛЧ 2012/13?😄😄😄
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На фоне истеричных комментариев Рибери высказывание Снейдера выглядит максимально солидно, умница
+2
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Снейдер не плачет , он просто заедает .
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Ответ Фарид Харисов
Убираем из уравнения Месси, предположим что мы забыли про его в целом невероятный по статистике и игре сезон. Не выиграл ЛЧ или ЧМ — вон из списка. Но остаётся Иньеста. Как раз в том финале забил. Сезон провел отличный для своей позиции, чемпион мира. Убираем Иньесту? Есть ещё Хави, потрясающий сезон, чемпион мира. Убираем Хави? Есть Милито, его одноклубник, тоже прекрасно провел ЧМ, лучший игрок года в Италии, лучший игрок ЛЧ, отлично провёл ЧМ. Снейдер не выиграл, потому что не был однозначно лучшим. Но был очень хорош, факт.
Надо же, так откровенно врешь. Милито сыграл на ЧМ 2010 2 матча и провел в общей сложности 91 минуту, забил 0 голов и сделал 0 голевых передач. "Отлично провел ЧМ"
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Ответ Марат Люсьеныч
так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
Уже вручают за год, ток что Месси взял ЗМ и вручали за месяц. Теперь уже за год оказывается)
+2
-1
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Потому что ЧМ главней всего! Месси выиграл ЧМ в 2010 году!!!
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Ответ Автомобилист Зажопинск
аххахахаха отсутствие зм подкосило? Это его реальный уровень просто, а вот 2010 год как раз всплеск.
Именно поэтому его считали супер талантом еще с Аякса, а Реал его брал как замену Зидану, ага
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Ответ Денис Олегович
Ну одно дело тащить в сборной Испании с Хави, Вильей и Касильясом или в Барсе с тем же Хави и Месси, а другое вытягивать сборную Голландии с корягами типа Де Йонга или Хейтинги. По мне так, достижения Снейдера ценнее как в командном, так и в индивидуальном плане, если с Иньестой сравнивать. Месси же не было ни в одном из финалов, хоть статистика и бешеная.
Ну да..Вытягивать Де Йонгов и Хейтинг - престижно ,а игрока Брайтона ,Молину ,Тальяфико ,двух игроков Бенфики - это обычное дело.Верно?:D
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Ответ Catalonia is the independent republic
А почему он не стал лучшим даже в Италии?
Потому что в Сериале лучшим признали Милито. Но он держал уровень во всех турнирах, что в совокупности круче, по-моему, чем настрелять 20+ в чемпионате без конкурентов после падения Ювентуса. Да и даже в том сезоне Ди Натале 29 забил, например. Почему же его на ЗМ не номинировали, это же индивидуальная награда?
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Тик все равно меси шёл вторым, а Рибери только3
Это после переголосования Месси и Роналду поднялись на 1 позицию. До этого Рибери был на 1 и все были уверены, что он выиграет.
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Ответ Автомобилист Зажопинск
Рибери фланговый игрок, вингер, а не форвард на острие. Разницу видишь?
Т.е. у вингера Роналду также забивать голы не было прямой обязанностью?
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Ответ Domian
В ЛЧ тоже признали Милито, в Интере Милито) Но ЗМ тому, кто ни на одном турнире не был признан лучшим?)
Да. В ЛЧ - лучший полузащитник, на ЧМ - серебряный мяч и лучший бомбардир турнира вместе с Вильей и Мюллером, в серии А тоже символическая сборная. По совокупности достижений Снейдер явно не на 4 месте должен быть в голосовании.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
при чем тут как провел карьеру до и после и тд?
Он провел лучше всех сезон, получай ЗМ.
ЗМ за сзаслуги можно давать в том случае, когда в сезоне нет яркости,и среди номинантов он выделяется стабильности и при этом не получал до этого ЗМ, и тогда получает ЗМ за все годы. И больше ничего не сможе тполучит ьза заслуги в дальнейшем. Тоесть Месси и Ронаулду не должны были получать липовые ЗМ за заслуги.
Снейдер тогда провел лучше всех сезон и заслужил ЗМ. Так же как и Нойер в 2014 году, так же как и Бейл в 2016 году, Холанд в 2023.
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Ответ Денис Олегович
Да. В ЛЧ - лучший полузащитник, на ЧМ - серебряный мяч и лучший бомбардир турнира вместе с Вильей и Мюллером, в серии А тоже символическая сборная. По совокупности достижений Снейдер явно не на 4 месте должен быть в голосовании.
Лучший полузащитник не равно лучший игрок)
Факт в том, что он нигде не был признан лучшим.
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Ответ LaffyTaffy
Самый странный ЗМ был. Надо было давать либо испанцам, либо Снейдеру.
Снейдер был лидером Интера, который взял требл и лучшим бомбардиром ЧМ10 будучи полузащитником и дошел до финала ЧМ

Месси тогда ФИФА дико продвигала и купив у Франс Футбол право давать ЗМ они спокойно дарили месси раз за разом
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Ответ alexmixer9
Так голосование тренеров и игроков как раз наименее объективное) Условный тренер сборной анголы может знал то Месси и Роналдо из списка, а про Снецдеров, Хави и Иньест и знать не знал
Самый позорный был в 2013.
Даже ты не ответишь почему тот ЗМ выиграл роналду с 0 трофеев и переголосованием.
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Сезон 09/10 Месси 46 голов 12 голевых передач, номер 1 в мире по системе гол+пас , если бы не грубейшие судейские ошибки с Интером, то Барселона на классе прошла бы тот двухэтажный автобус.
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Почесу всегда эти сопли....немного .... Да скажи как есть, совершенно незаслуженная награда у Месси
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Самый позорный ЗМ наряду с ЗМ-2019.
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Ответ Марат Люсьеныч
так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
Иньеста почти полгода лечился тогда если правильно помню
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Ответ JENNINGS
Ну продлили и продлили, дальше что? Вы и ваши адепты писали, что командные трофеи не главное, главное - индивидуальная игра. Разве есть у кого-то сомнения, что в 2013-м Роналду индивидуальнее был на несколько голов выше Рибери?
Тогда какие вопросы к 2010?)
Месси индивидуально был сильнее всех)
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нет это совсем другое
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Ответ Марат Люсьеныч
так вручали то за год, а осень Уэсли слил. И лучший игрок ЛЧ был Милито, например. Вот надо было Иньесте давать тогда имхо
Скорее Хави. Первую половину сезона Иньеста травмирован долго был
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Ответ JENNINGS
Т.е. у вингера Роналду также забивать голы не было прямой обязанностью?
А причем тут Роналду в этом вопросе. Ты Холланда и Рибери сравнивал, чел
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Ответ ML26
Милито вообще в претендентах даже не было, что ещё больший бред
Милито был признан лучшим игроком Интера в том сезоне.Но фанаты реальки этого не знают(
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