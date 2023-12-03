Женские стоны на жеребьевке Евро – розыгрыш Jarvo. Пранкер позвонил на пронесенный в зал телефон с неприличным рингтоном

Теги УЕФА происшествия Евро-2024 Футбол

Женские стоны во время жеребьевки Евро-2024 оказались пранком.

Блогер Дэниэл Jarvo Джарвис, специализирующийся на розыгрышах, показал, как во время церемонии звонит на телефон, пронесенный им самим или его помощником в зал.

В качестве рингтона на устройстве была установлены неприличные звуки, на которые обратили внимание присутствующие, в том числе ведущий Федерико Маркетти.

«Это сделали мы! Мы пробрались туда, мы оставили там телефон, мы позвонили на него – и вот звуки секса на жеребьевке Евро-2024», – сказал Джарвис.

Стоны во время жеребьевки Евро. Что это было?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уровень шуток - начальная школа
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы как в Полицейской академии в колонки пулеметный огонь дал, тогда да, а так 5-й класс вторая четверть
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Аль Шинник
Уровень шуток - начальная школа
Кстати да, типичная шутка из школы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ nb8dwryv56
Если бы как в Полицейской академии в колонки пулеметный огонь дал, тогда да, а так 5-й класс вторая четверть
ляяя Таклбери,Хайтауэр))) аж прослезился
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я думал что Гномович и Роман развлекаются )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ах##ть какой тупой пранкер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий