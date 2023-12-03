Женские стоны на жеребьевке Евро – розыгрыш Jarvo. Пранкер позвонил на пронесенный в зал телефон с неприличным рингтоном

Женские стоны во время жеребьевки Евро-2024 оказались пранком.

Блогер Дэниэл Jarvo Джарвис, специализирующийся на розыгрышах, показал, как во время церемонии звонит на телефон, пронесенный им самим или его помощником в зал.

В качестве рингтона на устройстве была установлены неприличные звуки, на которые обратили внимание присутствующие, в том числе ведущий Федерико Маркетти.

«Это сделали мы! Мы пробрались туда, мы оставили там телефон, мы позвонили на него – и вот звуки секса на жеребьевке Евро-2024», – сказал Джарвис.

Стоны во время жеребьевки Евро. Что это было?

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