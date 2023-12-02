Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Самара», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом
В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В Красноярске «Енисей» примет «Самару», во встрече финалистов минувшего сезона краснодарский «Локомотив-Кубань» сойдется с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 12.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 2 декабря, 14.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.