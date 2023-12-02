Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Самара», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

В Красноярске «Енисей» примет «Самару», во встрече финалистов минувшего сезона краснодарский «Локомотив-Кубань» сойдется с казанским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, – 8-5, – 8-5, – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.