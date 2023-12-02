Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Самара», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

В Красноярске «Енисей» примет «Самару», во встрече финалистов минувшего сезона краснодарский «Локомотив-Кубань» сойдется с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Самара
Дата проведения
2 декабря, 12.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
2 декабря, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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