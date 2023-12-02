УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25

УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций.

Сборная России не включена в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В розыгрыше Лиги наций-2024/25 будут участвовать 54 сборные. Турнир является частью отбора на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лига наций проводится с 2018 года. В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С.

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