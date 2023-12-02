УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25

Теги УЕФА Сборная России по футболу Лига наций УЕФА ТАСС Футбол

УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций.

Сборная России не включена в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В розыгрыше Лиги наций-2024/25 будут участвовать 54 сборные. Турнир является частью отбора на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лига наций проводится с 2018 года. В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С.  

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158 комментариев
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Ответ pit4er
А мы-то гадали в какой корзине
в мусорной
+239
-58
+181
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Интересно когда вернут Россию ее отправят в дивизион D к Сан Марино, Лихтенштейну, Мальте и остальным «гигантам»?
+66
-10
+56
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Ответ Filipp Gorski
Интересно когда вернут Россию ее отправят в дивизион D к Сан Марино, Лихтенштейну, Мальте и остальным «гигантам»?
По-моему, уже давно достаточно очевидно, что в обозримой перспективе РФС возвращение к играм не грозит в УЕФА.

Такие гранды как Сан-Марино и Лихтенштейн явно поддерживают евробойкот)
+71
-17
+54
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А мы-то гадали в какой корзине
+46
-4
+42
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Дюков ведёт консультации.
+42
-1
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Ничего страшного у нас впереди ответственные игры с Лимпопо и Васюками!!!
+41
-10
+31
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Жесть нормальные комменты из топа модераторы удаляют из-за того, что у них другая позиция))
+29
-10
+19
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Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
А потом ты проснулся, а РФ по прежнему в международной изоляции, без каких либо международных спортивных стартов и с огромным репутационным уроном.
+22
-4
+18
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Ответ slot
до 2036го скорее всего
я надеюсь, он столько не протянет, холодильник простаивает
+26
-12
+14
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Ответ Тамерлан Поздняков
А Израиль включили?
Напомните, когда Израиль заявлял, что воюет со всем "коллективным Западом"?
+19
-5
+14
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Ответ Любезный Коссутий
примерно до 30-го даже ждать не стоит
до 2036го скорее всего
+17
-4
+13
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Причём Израиль и россия? где связь? разные страны, разные военные действия. или тут, кто-то всерьез думает, что найдутся те, кто поверит в миф о схожести ситуации?
+37
-25
+12
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Ответ Вадим Никитин
Комментарий удален модератором
Ты серьезно? Более 5 000 убитых детей за 2 месяца - издержки? И это не российская пропаганда, это данные ЮНИСЕФ
+20
-10
+10
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примерно до 30-го даже ждать не стоит
+12
-4
+8
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Ответ Ростовский
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и когда на прибалтику с финляндией и польшой пойдёте, то ни забудь завещание написать)))))))
+11
-3
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Но зато потом вернемся и с ходу выиграем группу дивизиона D😎
+11
-3
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Ответ itemme
Так в том и дело, что РФ действует очень избирательно, работая только по военным
это в вашем телеке показывают? оставь этот бред для своей сибирской тьмутаракани. я могу отличить гражданское здание от военой части и мирную старушку от кадрового офицера.
+11
-3
+8
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Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
Израиль жертва агрессии, поэтому на месте)
+21
-14
+7
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Ответ Filipp Gorski
Интересно когда вернут Россию ее отправят в дивизион D к Сан Марино, Лихтенштейну, Мальте и остальным «гигантам»?
Да и Дзюба вернётся в 50 лет стату набивать.
+8
-2
+6
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Ответ Diamond house
Причём Израиль и россия? где связь? разные страны, разные военные действия. или тут, кто-то всерьез думает, что найдутся те, кто поверит в миф о схожести ситуации?
Не стоит даже отвечать им. Если в посте всерьез пишут про "геноцид палестины", "Израиль бомбит больницы" и тд, то это либо бот, либо клинический идиот
+17
-11
+6
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Ответ Пол Ганарара:
грустно, но к этому и идем
"Русский народ, такой талантливый и светлый Из всех сюжетов выбрал историческую петлю... "
+8
-2
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Ответ Filipp Gorski
Интересно когда вернут Россию ее отправят в дивизион D к Сан Марино, Лихтенштейну, Мальте и остальным «гигантам»?
, в дивизион Z к Крыму и Дамбассу
+8
-2
+6
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Бывает
+9
-3
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
’20 тысяч детей’ - может быть 200 000, не?
+10
-4
+6
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
чего на белорусь не идёте и на кавказ:)?
+8
-2
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Да ладно 😮
+8
-2
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Через Дивизион D попадем в стыки⚽
+7
-1
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А как ларёк на рынке Ростова?
+5
0
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Израиль в середине 20 века, а что?
+13
-8
+5
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
То есть ты хочешь сказать что Земля не плоская?
+8
-3
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
7 октябрь Израиль напал на Хамас?
+14
-9
+5
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Ответ slot
По примеру Брежнева - в отставку сразу в мир иной...
грустно, но к этому и идем
+5
-1
+4
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Какая неожиданность ⚡😱
+4
0
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Ответ King_X
Жесть нормальные комменты из топа модераторы удаляют из-за того, что у них другая позиция))
Зато они целую статью накатали, какое у них здесь равенство в комментариях и ничью сторону редакция не поддерживает.
+11
-7
+4
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Ответ Дороф
Тогда Лига Наций была чем-то типа ООН. И исключение СССР было неудивительно.
Понятно, что Лиги наций разные, но название перекликается с той. Тогда за агрессию против Финляндии исключили, сейчас против Украины.
Чем не историческое совпадение?)
+3
0
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Ответ pit4er
А мы-то гадали в какой корзине
В дырявой... Выпали до жеребьевки
+5
-2
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Ответ Groznyi2024
Ты серьезно? Более 5 000 убитых детей за 2 месяца - издержки? И это не российская пропаганда, это данные ЮНИСЕФ
Это данные КВН, бородатый)))
+5
-2
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Ответ Пол Ганарара:
я надеюсь, он столько не протянет, холодильник простаивает
По примеру Брежнева - в отставку сразу в мир иной...
+6
-3
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А в Украине сколько детей погибло?
+4
-1
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Ответ goshforever
Ожидаемо. Хотя я думал, что объявят попозже, чтобы морковку перед носом дурачков из РФС держать. Впрочем, после разводки с U17 в УЕФА перестали даже изображать нечто)
А в чем разводка была? УЕФА прощупала почву, получила (ожидаемую) реакцию, лавочку свернули.
+3
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Ответ Марат Кусаинов
Да, они просто гасят палестинских детей пачками.
просто так гасят, вообще без причины и 7 октября ничего же не произошло
+3
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Ответ Ростовский
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Поэтому будут игры гужбы или дружбы))))
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Ответ Krauvec Cool
Боятся Россию.
ох эта страшная сборная России по футболу
+4
-1
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Во сказочник.
+5
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Не может быть!
+4
-2
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Ответ Вадим Никитин
Комментарий удален модератором
Ты про 1957 год?
+7
-5
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Ответ AERN
Почему не меняется? Скоро у России новые территории появятся. Пока ты тут свою ерунду пишешь.
Да, уже появились, поэтому бан будет вечный)))
+5
-3
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Ответ Filipp Gorski
Интересно когда вернут Россию ее отправят в дивизион D к Сан Марино, Лихтенштейну, Мальте и остальным «гигантам»?
В дивизион Ё
+2
0
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Кто первым начал бомбить мирное население Донбасса? Я думаю вы знаете)
+4
-3
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Ответ Пол Ганарара:
я надеюсь, он столько не протянет, холодильник простаивает
сказали же что уже умер или опять обманули ?
+1
0
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