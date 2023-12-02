Шнякин о коэффициентах на «Пари НН» – «Урал»: «Почему ставят против одной из лучших домашних команд чемпионата?»

Комментатор Дмитрий Шнякин указал на движение линий в матче «Пари НН» и «Урала» в 17-м туре РПЛ.

«Как интересно выходит. Почему вдруг кэфы так сильно изогнулись? Вчера на победу «Урала» было что-то вроде адекватных 3.50 и больше (сегодня - 2.90). Почему люди начали ставить против одной из лучших домашних команд чемпионата? В матче против «Урала», которому, конечно, крепло не фартило, но все же 0 побед в 5 последних гостевых играх…

Возможно, любители ставок и статистики верят в магию Евгения Турбина: при этом судье «Урал» за 19 игр одержал 14 побед! Просто статистика. Действительно интересно, почему люди уверены в победе гостей (на что реагирует линия)».

«Пари» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками, матч стартует в 19:30 по Москве.

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