Шнякин о коэффициентах на «Пари НН» – «Урал»: «Почему ставят против одной из лучших домашних команд чемпионата?»

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Комментатор Дмитрий Шнякин указал на движение линий в матче «Пари НН» и «Урала» в 17-м туре РПЛ. 

«Как интересно выходит. Почему вдруг кэфы так сильно изогнулись? Вчера на победу «Урала» было что-то вроде адекватных 3.50 и больше (сегодня - 2.90). Почему люди начали ставить против одной из лучших домашних команд чемпионата? В матче против «Урала», которому, конечно, крепло не фартило, но все же 0 побед в 5 последних гостевых играх…

Возможно, любители ставок и статистики верят в магию Евгения Турбина: при этом судье «Урал» за 19 игр одержал 14 побед! Просто статистика. Действительно интересно, почему люди уверены в победе гостей (на что реагирует линия)».

«Пари» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками, матч стартует в 19:30 по Москве.

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«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер «Пари» Сергеев

11 комментариев
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По той же причине, что тебя ставят комментировать главные матчи. Полное отсутствие логики.
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Генеральным спонсором этой новости является букмекерская контора "Париматч")
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Сначала эти лицемеры пиарят букмекеров прямо в эфире по поводу и без, а потом удивляются, мол чего так получается?
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Ответ -DF-
Ну слушайте, букмекеры тоже люди, тоже кушать хотят, да и Новый год скоро, подарки на что-то надо покупать ) И почему бы не закинуть спорцу на главную такую вот ставочную ахинею? )) Новый год же скоро, ну ))
Открою страшный секрет: букам совершенно наплевать на исход матчей ;) Конечно, когда фаворит, на которого все грузят, проигрывает аутсайдеру, им это нравится, так как большие прибыли. Но в долгосрочной перспективе они зарабатывают на том, что их маржа вшита в коэффициенты.
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В России огромное количество людей попали в кабалу и зависимость отбукмекеров. А эти пиарят их на федеральных каналах
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Ну слушайте, букмекеры тоже люди, тоже кушать хотят, да и Новый год скоро, подарки на что-то надо покупать )
И почему бы не закинуть спорцу на главную такую вот ставочную ахинею? )) Новый год же скоро, ну ))
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Ответ Трент Резнор
По той же причине, что тебя ставят комментировать главные матчи. Полное отсутствие логики.
🤣🤣🤣
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есть в доте команда Бетбум, так вот она почти всегда проигрывает 1 карту, работая на контору))
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Спросите итальянских футболистов, как это бывает.
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Разве Шнякин, который как и все комментаторы, продал свою пятую точку букмекерам, имеет право возражать против? Как-то лицемерно, нет?
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Может потому что в том туре те Краснодар хлопнул и находятся в хорошей форме?
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