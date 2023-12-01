Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Фалеева, Пантрина, Баранова выступят в классическом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) сборная Беларуси жен Кубок России Юлия Ступак (Белорукова) Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Анна Королева Лыжи

2 декабря на этапе Кубка России по лыжам пройдет женский классический спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 9:00 по московскому времени (прямая трансляция – «Матч! Арена»), финалы – 11:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

Старт-лист квалификации

1. Анна Королева (Беларусь)

2. Лидия Горбунова

10. Вероника Степанова

11. Елизавета Пантрина

13. Мария Истомина

18. Евгения Крупицкая

19. Анастасия Фалеева

20. Христина Мацокина

21. Екатерина Смирнова

26. Дарья Непряева

29. Алена Баранова

41. Юлия Ступак

60. Яна Кирпиченко

108. Ольга Якимушкина

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

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