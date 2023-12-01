Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Фалеева, Пантрина, Баранова выступят в классическом спринте
2 декабря на этапе Кубка России по лыжам пройдет женский классический спринт.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
2-й этап
Тюмень
Женщины
Спринт, классический стиль
Квалификация – 9:00 по московскому времени (прямая трансляция – «Матч! Арена»), финалы – 11:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
Старт-лист квалификации
1. Анна Королева (Беларусь)
2. Лидия Горбунова
10. Вероника Степанова
11. Елизавета Пантрина
13. Мария Истомина
18. Евгения Крупицкая
19. Анастасия Фалеева
20. Христина Мацокина
21. Екатерина Смирнова
26. Дарья Непряева
29. Алена Баранова
41. Юлия Ступак
60. Яна Кирпиченко
108. Ольга Якимушкина
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени