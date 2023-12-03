Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне. У него 1 бросок и 1 хит за 15:32 с «Вегасом»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне.

Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:4). 

В активе россиянина 14 (5+9) очков в 21 матче сезона. 

Сегодня Овечкин (15:32, 2:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо створа, а также применил 1 силовой прием. 

Безголевая серия из 6 матчей стала для 38-летнего игрока 2-й в сезоне (ранее – с 27 октября по 10 ноября). 

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

10 комментариев
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А-ха-ха-ха-хааа!! Аааааа!!!
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Че то как-то совсем безыдейно
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перед началом сезона я писал, что он настреляет 10-15. меня минусовали и высмеивали и писали , что "полтинник или на крайняк 45 выбьет по-любому")
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Тяжко без голов Ови!
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Пук вездесущий,твой выход.
Какой там по счету хит в карьере у Ови ?
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Где дух? почему не ведёт статистику матчей без результативных действий?
очень интересно, сколько раз дед споткнулся на льду и упал.

а если серьезно, то пора уже в другую НХЛ. ковырять этот рекорд 4 сезона ещё уж слишком позорно..
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Да мы уже привыкли :(
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Ответ Адильхан Абдусаламов
Пук вездесущий,твой выход. Какой там по счету хит в карьере у Ови ?
4000 хитов точно выбьет
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