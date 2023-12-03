Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне. У него 1 бросок и 1 хит за 15:32 с «Вегасом»
Александр Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне.
Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:4).
В активе россиянина 14 (5+9) очков в 21 матче сезона.
Сегодня Овечкин (15:32, 2:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо створа, а также применил 1 силовой прием.
Безголевая серия из 6 матчей стала для 38-летнего игрока 2-й в сезоне (ранее – с 27 октября по 10 ноября).
Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Какой там по счету хит в карьере у Ови ?
очень интересно, сколько раз дед споткнулся на льду и упал.
а если серьезно, то пора уже в другую НХЛ. ковырять этот рекорд 4 сезона ещё уж слишком позорно..