Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне. У него 1 бросок и 1 хит за 15:32 с «Вегасом»

Александр Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне.

Капитан « » не набрал очков в игре регулярного чемпионата с « » (1:4).

В активе россиянина 14 (5+9) очков в 21 матче сезона.

Сегодня Овечкин (15:32, 2:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо створа, а также применил 1 силовой прием.

Безголевая серия из 6 матчей стала для 38-летнего игрока 2-й в сезоне (ранее – с 27 октября по 10 ноября).

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).